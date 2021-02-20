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20.02.2021 06:44
Рубрика: Происшествия

Пострадавшие при ЧП в Норильске госпитализированы в тяжелом состоянии

Пять пострадавших при обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики находятся в тяжелом состоянии в больнице. Об этом рассказали в минздраве Красноярского края.

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"Пострадавшие находятся в Норильской межрайонной больнице №1. В учреждении развернуто шесть операционных, - со ссылкой на источник пишет РИА Новости. - Привлечены бригады специалистов-травматологов, анестезиологов-реаниматологов и нейрохирургов".

На месте происшествия медицинскую помощь оказывают пять бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные. Напомним, МЧС сообщило в ночь на субботу, 20 февраля, что в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение на площади порядка тысячи квадратных метров.

Самостоятельно выбрались двое, четырех спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих человек. Позже один из спасенных скончался в скорой помощи. Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ по усилению конструкций.

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