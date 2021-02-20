Семак прокомментировал вылет "Зенита" из Кубка России

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после поражения от "Арсенала" в 1/8 финала Кубка России отметил, что его команду подвели ошибки в обороне и плохая реализация моментов.

"Зенит" на своем поле уступил "Арсеналу" со счетом 1:2 и не смог выйти в четвертьфинал турнира. После матча Семак назвал причины неудачи.

"К сожалению, не получилось выиграть. Ошибались в обороне. Не смогли реализовать моменты. Выигрывает тот, кто меньше ошибается и больше забивает. В разных кондициях игроки. Но к результату это не относится", - резюмировал итог матча наставник "Зенита".

Он отметил, что его команда до первого гола неплохо контролировала ход матча.

"После стали позволять сопернику спокойно принимать мячи и подавать. Наша оборонительная игра была далека от оптимальной. Ошибки были грубыми и привели к пропущенным мячам. Надо было менять ход матча. Постарались освежить игру, но ни к чему это не привело", - сказал Семак.