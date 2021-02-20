В Петербурге за нападение на смотрителя маяка задержали его жену

Полиция Петербурга раскрыла загадочную историю о нападении с ножом на смотрителя маяка. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Главное управление МВД Северной столицы, подозрение пало на жену смотрителя.

Женщина работает на Толбухином маяке техником. Кроме нее и мужа на маяке, который расположен в Кронштадте, в принципе, никого не бывает.

Накануне с маяка госпитализировали смотрителя с глубоким ножевым ранением. На объекте сотрудники полиции обнаружили бутылки и окурки.

Сам раненный мужчина поначалу утверждал, что на него напали трое неизвестных. Но полиции потребовалось меньше суток, чтобы выяснить: на маяке посторонних в момент происшествия не было. Сейчас в следствии полагают, что смотритель и его жена устроили на маяке застолье. В отношении супруги возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью мужа.