На открытии Зимнего фестиваля Башмет объявил лауреата премии Шостаковича

Лауреатом премии имени Дмитрия Шостаковича в этом году стал композитор Александр Чайковский, отмечающий свое 75-летие. Народный артист России, композитор, педагог, музыкально-общественный деятель и художественный руководитель Московской филармонии с 2003 года узнал об этой новости от Юрия Башмета, который объявил его имя со сцены Зимнего театра в Сочи во время гала-концерта на открытии фестиваля.

В концерте-открытии принимали участие Вадим Репин, Аида Гарифуллина, Каталина Висенс из Швейцарии, Юрий Башмет, Гарет МакЛернон из Великобритании и другие. Среди гостей нынешнего, XIV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи и Александр Чайковский. 22 февраля на фестивале будет показан его музыкальный спектакль "Свидание в Москве".

- Это современная Москва, современная молодежь, но с каким-то налетом ретро. Мне кажется, сама по себе история очень романтическая, это история о любви, - пояснил композитор.

Как уточнил гендиректор Благотворительного фонда Юрия Башмета Александр Митрошенков, церемония вручения премии состоится по традиции в июне, тогда же пройдет и специальный концерт, где музыканты исполнят произведения Александра Чайковского.

Справка "РГ"

Премия имени Шостаковича вручается за вклад в мировую музыкальную культуру. Группа экспертов определяет список кандидатов, лауреата выбирает Башмет. Сумма премии составляет $25 тыс. Ее лауреатами становились Валерий Гергиев, Гидон Кремер, Виктор Третьяков, Ольга Бородина, Ирина Антонова, Евгений Кисин, Максим Венгеров и другие.