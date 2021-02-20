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20.02.2021 09:30
Рубрика: В мире

В Крыму призвали Запад прекратить замалчивание темы водной блокады

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Европейские и международные организации должны прервать замалчивание темы водной блокады Крыма, устроенной Украиной и публично озвучить свою позицию в этом вопросе. Такое мнение РИА Новости высказал глава комитета Государственного совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
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- Пропитанное злобой отношение киевских властей к Крыму и крымчанам нам хорошо понятно, но вопрос, почему молчат западные страны и международные организации, которые так любят отождествлять себя с защитниками демократических прав и ценностей в мире? - задал вопрос депутат.

Гемпель назвал демонстративным молчание западной дипломатии и политических кругов, отметив, что если этот заговор молчания не будет прерван, его следует расценивать, как поддержку "человеконенавистнической политики Киева".

В Крыму не впервые поднимают тему водной блокады полуострова со стороны Украины. Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявлял о своем намерении обратиться в Генпрокуратуру РФ с целью расследования попытки геноцида в отношении крымчан со стороны должностных лиц Украины. Это преступление должно стать основанием для возбуждения уголовного дела в отношении этих деятелей сопредельного государства, считает глава парламента Крыма.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Напомним, до 2014 года Украина обеспечивала 85 процентов потребности полуострова в пресной воде, используя для этого Северо-Крымский канал, построенный в советское время. В марте 2014 года подача воды была прекращена, а канал срочно перекрыли специально сооруженной для этого дамбой. В феврале нынешнего года должностные лица Украины заявили о необходимости достройки этого сооружения на 107 километре канала.

С марта 2014 года Крым самостоятельно обеспечивает собственную потребность в пресной воде. Для этого используются водохранилища естественного стока рек полуострова и артезианские источники. До 2020 года этих запасов хватало, чтобы покрыть потребности в питьевой воде и для коммунальных нужд. Также получали воду промышленные предприятия. Однако из-за затяжной засухи последних трех лет, осенью 2020 года многие населенные пункты полуострова перешли на ограниченный режим водопотребления. Сейчас большая часть потребности Крыма в воде удовлетворяется за счет подземных горизонтов. Ведутся поиски новых источников воды, проектируется первая опреснительная станция в районе Ялты.

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