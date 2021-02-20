В Симферополе с улиц украли емкости для противогололедной смеси

В столице Крыма несознательные граждане украли несколько контейнеров, в которых хранится реагент для обработки тротуаров во время гололеда. Это существенно снижает эффективность работы коммунальных служб, продолжающих расчищать Симферополь после последнего снегопада. Об этом рассказал директор МБУ "Город" Антон Гумен.

Руководитель коммунального предприятия сообщил, что емкости крадут горожане либо для использования собственных домах либо ради наживы. Обычно металлические контейнеры с песчано-соленой смесью находятся вблизи остановок общественного транспорта.

- Надеюсь, что горожане проявят свою сознательность и не будут совершать правонарушений, - сказал Антон Гумен.

В ночь с 18 на 19 февраля столицу Крыма накрыл мощный циклон, принесший обильные снегопады. Это уже вторая волна осадков, обрушившаяся на Симферополь за последнюю неделю. На уборку улиц вышли 255 сотрудников МБУ "Город" и девять единиц техники. Сейчас на улицах нет пробок, однако последствия разгула стихии до конца не устранены. Работники коммунальных служб продолжают трудиться в усиленном режим.

Согласно прогнозам синоптиков, с сегодняшнего дня в Крыму начнется плавное потепление, дневные температуры будут колебаться в пределах четырех - шести градусов с плюсом, что способствует постепенному таянию снега.