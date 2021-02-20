В Совфеде ответили на заявление Байдена о "нападках России"

Россия, в отличие от США, во внутренние дела других стран не вмешивается. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, комментируя заявление президента США Джо Байдена о "нападках" Москвы на американскую демократию.

Цеков отметил, что наша страна уважает суверенитет других государств, "в то время как американцы вмешиваются во внутренние дела России на протяжении всех лет после распада СССР, и сегодня в том числе", - цитирует RT. Сенатор подчеркнул, что проблемы демократии в США являются давними проблемами американской внутренней политики. Все это - следствие ошибок, которые они сами допускают. Ни со стороны России, ни со стороны других государств нет никакого влияния на демократические принципы и тенденции в США, заявил Цеков.

Он также отреагировал на слова американского лидера о том, что Москва якобы стремится "ослабить трансатлантическое единство". Сенатор отметил, что тот "монолит", о котором говорил Байден, не приносит никакого блага мировому сообществу. "Эта монолитность Америки и Евросоюза приводит к большим бедам для других стран", - считает Цеков.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия может перейти к политике "активного сдерживания США", если американская сторона не откажется от враждебного курса давления на Москву. Он пояснил, что шаги российской стороны будут включать в себя противодействие санкциям, а также попыткам Вашингтона влиять на внутренние процессы РФ. Кроме того, при таком раскладе Россия будет доводить до мирового сообщества идею, что "многополярный мир - это не абстракция, что есть альтернатива американскому диктату, политика консолидации здравых сил в международном сообществе на противостояние американской внешнеполитической и информационной агрессии".