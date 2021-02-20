Военные ЧФ помогли устранить последствия аномального снегопада в Крыму

Военные в Крыму вышли на помощь дорожным службам и спасателям, расчищающим дороги полуострова от последствий аномального снегопада, обрушившегося на восточную часть полуострова. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

На борьбу со стихией вышел сводный отряд подразделений армейского корпуса Черноморского флота. Так, армейские тягачи вытаскивали из сугробов застрявшие на подъеме фуры. На помощь гражданским службам вышли 20 военнослужащих и шесть единиц спецтехники. Это инженерная машина разграждения, машина технической помощи, ремонтно-эвакуационные машины и трал.

На наиболее сложном участке трассы Новониколаевка - Керчь протяженностью более 40 километров, военные Черноморского флота эвакуировали около 30 машин различной грузоподъемности. Решение по оказанию помощи было принято командованием Южного военного округа после обращения правительства Крыма.

Напомним, в ночь с 18 на 19 февраля на Крым обрушился сильнейший снегопад. Особенно обильные осадки пришлись на Керченский полуостров и одноименный пролив. В Керчи за одну ночь выпала месячная норма осадков.

Из-за аномального снегопада на несколько часов было остановлено движение по Крымскому мосту и трассе "Таврида". На ликвидацию последствий стихии были направлены все силы дорожных служб, подразделения МЧС. Также помощь гражданским оказали военнослужащие Южного военного округа. С утра 20 февраля движение на Крымском мосту и трассе "Таврида" восстановлено.