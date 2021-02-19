В четырех муниципалитетах Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за снегопада

Глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим угрозы чрезвычайной ситуации на территории Белогорского, Ленинского, Кировского районов и Керчи из-за прошедших там снегопадов и заторов на основных автодорогах. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе правительства Крыма.

На востоке полуострова за ночь выпало более месячной нормы осадков - 52 сантиметра. В результате вслед за приостановкой движения по Крымскому мосту временно закрыто и движение по федеральной трассе "Таврида" на участке от Керчи до Белогорска. Это необходимо, чтоб снегоуборочные машины расчистили и обработали реагентами проезжую часть.

- Глава республики принял решение ввести режим угрозы ЧС, потому что циклон усиливается, - рассказал вице-премьер Совета министров РК Евгений Кабанов. - Мы видим, что нормативного количества техники уже недостаточно, поэтому принято решение в 15.30 закрыть движение по "Тавриде" от Белогорска до Керчи в полном объеме.

ФКУ Упрдор "Тамань", обслуживающее "Тавриду", уточняет, что на дороге беспрерывно работает дорожная техника - 40 комбинированных дорожных машин и автогрейдеров. Дорожное полотно посыпают технической солью раз в час. За прошедшие сутки израсходовано более 370 тонн противогололедных материалов.

В пресс-службе ГУ МЧС по РК сообщили, что сейчас сохраняется ограничение движения автотранспорта и в районе нулевого километра трассы "Таврида". В дорожном заторе - 64 грузовых автомобиля. Пострадавших среди водителей и пассажиров нет. На участке от Феодосии в сторону Керчи закрыт выезд на трассу "Таврида". Машины направляют по старой дороге через Феодосию. Вдоль трассы развернуты пункты обогрева, где автомобилисты, оказавшиеся в заторе, смогут обогреться и получить необходимую помощь.

Движение автомобилей по Крымскому мосту и трассе "Таврида" возобновится после очистки проезжей части и эвакуации застрявших машин.