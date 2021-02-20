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20.02.2021 08:07
Рубрика: Экономика

Хуснуллин: Проблему приародромных территорий решим до середины 2021-го

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что настроен найти решение проблемы проектов приаэродромных территорий в первом полугодии 2021 года.

- Это один из самых острых сдерживающих факторов для крупных городов. Яркий пример - Екатеринбург. Седьмая подзона - шумовая - действительно накладывает ограничения на большое количество земли. Всего 41 аэропорт в стране, в основном, около крупных городов, не утвердил эту подзону. Сейчас мы пытаемся найти компромисс между Воздушным и Градостроительным кодексами. Это проблема неувязки двух законов, - пояснил зам председателя правительства РФ на брифинге в Екатеринбурге.

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По его словам, уже состоялось несколько согласительных совещаний. В марте пройдет еще одно, на уровне транспортной комиссии РФ, то есть вопрос вынесут на уровень российского премьер-министра.

Напомним, что правительство Свердловской области недавно отклонило уже вторую версию проекта приаэродромной территории аэропорта Кольцово. Иначе под вопросом оказалось бы возведение примерно восьми миллионов квадратных метров в микрорайонах Академический, Солнечный, Широкая речка, Уктус, Шинный и Северный Химмаш.

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