От каракурта до тарантула: Какие уральские пауки наиболее опасны

После 18-летнего перерыва в России вновь прошла Арахнологическая конференция. Международное совещание, как называют его участники, собрало почти сотню ученых, изучающих паукообразных, со всей планеты - из США, Хорватии, Англии, Германии, Финляндии, Болгарии, Казахстана, Армении, Азербайджана и других стран. Правда, на этот раз - в режиме онлайн. "На полях" конференции корреспонденту "РГ" удалось побеседовать с тремя членами оргкомитета - из Магадана, Перми и Екатеринбурга. Участники виртуального круглого стола - главный научный сотрудник Института биологических проблем Севера ДВО РАН доктор биологических наук Юрий Марусик, профессор кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии Пермского госуниверситета, доктор биологических наук Сергей Есюнин и научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН кандидат биологических наук Артем Созонтов.

Этот паук получил название " Луридия Феникси" - в честь Хоакина Феникса, сыгравшего Джокера в фильме 2019 года. Ученые считают, что рисунок на его спине напоминает улыбку загримированного злодея. Фото: Архив "РГ"

Конференция посвящена юбилею справочника Тыщенко - 50 лет назад вышел первый научный определитель пауков, встречающихся на территории европейской части СССР. Это такое важное событие?

Юрий Марусик: До выхода справочника пауков практически не изучали: не существовало полного руководства на русском языке, только краткие или региональные. Нужно было владеть или английским, или немецким чтобы узнать, как собирать, рассматривать и определять пауков. Так что отечественные ученые-арахнологи очень многим обязаны определителю Тыщенко - сейчас мы имеем возможность изучать пауков всего мира.

Они действительно обитают повсюду?

Юрий Марусик: Проще сказать, где пауки не живут. В северном полушарии - везде, даже в приливной зоне, которая дважды в сутки оказывается под водой. Не найдены пауки только в Антарктиде, а в Арктике - повсюду. Пауки холоднокровные, им не нужно есть, чтобы поддерживать свою температуру, как млекопитающим и птицам (именно на это уходит до 90 процентов энергии, полученной с пищей). Кстати, арктические виды - рекордсмены среди российских по продолжительности жизни - 5-6 лет. Многие пауки живут несколько месяцев, но есть и долгожители, которым за 30 лет.

На эмблеме конференции, кроме пауков, изображены скорпионы и клещи. Их тоже причисляют к паукообразным?

Юрий Марусик: Да, в класс Arachnida (отсюда арахнология), по-русски паукообразные, помимо пауков входят отряды скорпионов, ложноскорпионов, сенокосцев, сольпуг, несколько отрядов клещей.

Известен брачный каннибализм пауков, когда после спаривания самка съедает партнера. Выходит, паучат воспитывают "матери-одиночки"?

Юрий Марусик: Растят детей в одиночку многие животные, среди членистоногих только самцы морских пауков (очень дальние родственники паукообразных) заботятся о потомстве. Есть виды пауков, где самцы принимают участие в охране коконов, но это исключение. Другая особенность: не только самки съедают самцов, но и дети - своих мамаш, и таких видов немало: самка, уже еле живая, служит первой пищей для потомства.

Интересно, сколько видов пауков обитает в России? Открывают ли новые?

Юрий Марусик: По последним данным, в России известно 2397 видов, ежегодно в среднем прибавляется около 50. А в мире каждый год описывают свыше 600. Обнаружить новый вид - совсем не то, что описать: необходимо опубликовать статью или книгу, только тогда название становится "законным". На начало февраля в мире было известно 49 165 ныне существующих видов пауков.

А сколько с уральской пропиской?

Сергей Есюнин: По последним подсчетам, на Урале обитает 800 видов. На территории Башкортостана известно 457. Очень богато паукообразными степное Приуралье, где постоянно находят еще не известных науке пауков. Около двадцати уральских видов уже описано и около десятка ждут, когда об их существовании станет известно научному сообществу.

Глобальное потепление - уже реальность. На Урале замечены теплолюбивые деревья средней полосы России, стал привычен кавказский борщевик. Вместе с ними, наверное, осваивают новые территории и пауки?

Артем Созонтов: Пауков, следующих за борщевиком, пока не замечено, а вот глобальное изменение климата действительно смешивает все карты. Наиболее известный пример - паук-оса из семейства кругопрядов. Плетет паутину с мелким узором и перемещается на большие расстояния, используя восходящие потоки воздуха и паутину, как парапланерист. О его расселении на север написано много, даже темпы распространения можно примерно оценить и спрогнозировать. Другое дело, что одни пауки появляются, а другие в силу тех же причин исчезают. Но мы об этом пока ничего не знаем, ведь заметить отсутствие вида намного сложнее, чем присутствие.

Какие из уральских пауков наиболее опасны для человека?

Артем Созонтов: Из-за колоссальной разницы в размерах пауки не воспринимают людей как потенциальную добычу. Да и хелицеры - ротовые придатки - большинства видов не в состоянии прокусить кожу человека. Угрозу могут представлять немногочисленные пауки с длиной тела от 10-15 миллиметров. Например, доломедес, живущий вблизи стоячих водоемов, занесенный во многие региональные Красные книги южнорусский тарантул, а также крупные виды крестовиков: их укус может вызывать боль, зуд, местное воспаление и аллергические реакции. На юге Урала, в Оренбургской области и Башкортостане встречается каракурт. Его яд куда опаснее, вплоть до смертельного исхода. Однако все эти пауки нападают только будучи потревоженными. Туристам и "фотоохотникам" достаточно держаться на расстоянии и не беспокоить их.

Существует поверье, что убить паука в доме - к несчастью. Пауки в целом - вредные или полезные? Стоит ли с ними бороться?

Артем Созонтов: Могу привести прямо противоположный пример поверья: кто паука убьет, тому 40 грехов простится. С научной точки зрения некорректно называть любую группу животных полезной или вредной. Каждый вид выполняет в природе собственную функцию. С точки зрения человеческой деятельности, прежде всего сельскохозяйственной, пауки выступают на нашей стороне, поскольку они потребляют в пищу большое количество насекомых. Например, разделение сплошных монокультурных посевов необрабатываемыми полосами земли может снижать потери урожая от насекомых на 25 процентов - без применения инсектицидов. На обрабатываемых полях хищникам и паразитоидам жить некомфортно, но невозделываемые полосы остаются для них естественным резервуаром.

Что происходит с клещами в Свердловской области и на территории УрФО? Их число растет?

Сергей Есюнин: Большинство этих организмов микроскопические, как правило, известные только узким специалистам. Рядовому читателю знакомы в основном иксодовые клещи. Их численность мало связана с климатом. Для них важнее количество "прокормителей" их личинок. В отличие от взрослых клещей, нападающих на крупных теплокровных животных, личинки сосут кровь грызунов. Как перезимовали грызуны? Хорошо? Значит, их численность увеличится, личинке будет чем питаться. В таком случае ждите увеличения количества нападений взрослых клещей на человека. Грамотный руководитель службы надзора знает об этой связи, заранее закажет дезинсекцию мест массового отдыха людей и не допустит негативных последствий.

Что говорят специалисты: ждать роста численности клещей?

Сергей Есюнин: На этот вопрос должны ответить отдельно в каждом регионе. Настораживает продвижение на север новых видов. На конференции представлен доклад о том, что в Пермском крае обнаружили дермацентора - вид, потенциально опасный для человека. Он способен сделать малоэффективными привычные схемы борьбы с кровососущими клещами. Обычно акарицидную обработку проводят весной или в начале лета, когда взрослые особи таежного клеща активно присасываются. А вот дермацентору одинаково комфортна как весенняя, так и осенняя прохлада. Пока этот клещ редко встречается в Пермском крае, но в будущем может создать серьезные проблемы.

Кстати

Российские арахнологи входят в первую пятерку мировых ученых по числу описанных видов. Юрий Марусик описал 600 видов пауков и назвал их в честь коллег, учителя, сборщиков, а трех - в честь любимых девушек. Паук "Горбачев", как и "Джокер" - тоже его вклад.

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Мы спросили у Юрия Марусика, как придумывают название новому виду пауков. Оказалось, по-разному: оно может быть связано с местом находки, с формой тела или окраской, фамилией сборщика, нашедшего особь, или ученого. Один арахнолог придумал давать "новичкам" имена в честь богов, великих актрис, например, здравствующих на тот момент Мэрилин Монро, Бриджит Бардо. Недавно российский арахнолог назвал два вида в честь актеров, сыгравших Человека-паука. А в прошлом году паука нарекли "Джокером" - из-за похожести маски и брюшка (увы, в мировых медиа не упоминалось, что соавтор вида из России). Был даже паук, получивший имя в честь Михаила Горбачева. Реально существует, но редко встречается кикимора болотная (Kikimora palustris). Раньше была известна только в Сибири, но недавно найдена в Северной Финляндии. Карликовый вид - 2,5 миллиметра в длину, но особи довольно симпатичные.