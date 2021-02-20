Renault получила рекордный убыток в 2020 году

Французская Groupe Renault опубликовала финансовый отчет за 2020 год, из него следует, что по итогам прошлого года компания получила рекордный чистый убыток - 8 млрд евро (в 2019-м убыток был 141 млн евро).

Особенно неудачной оказалась первая половина года, когда разгорелся "коронавирусный кризис", а Renault не успела на него оперативно среагировать. Однако во втором полугодии компания выправила ситуацию - снизила постоянные издержки и изменила ценовую политику, заявил Лука де Мео, главный исполнительный директор Renault.

АвтоВАЗ, которым Renault владеет совместно с госкорпорацией Ростех, также показал чистый убыток - 196 млн евро против прибыли 72 евро в 2019-м.

Оборот Renault (с учетом АвтоВАЗа) в 2020-м составил 43,474 млрд евро, на 18,2% меньше, чем в 2019-м.

В Renault прогнозируют, что снова выйдут на прибыль в 2023-м.