Режиссер "Рейда" снимет для Netflix триллер с Томом Харди

Сегодня, что ни новость, то прямо пушка: Netflix, который усердно подгребает под себя приблизительно всё, до чего не смогли (или не успели) дотянуться его стриминговые конкуренты, на многие лета вперед только что эксклюзивно подписал Гарета Эванса.

Да-да, того самое двухметрового британского парнягу, которому мы по гроб жизни обязаны за первый-второй "Рейд", за "Банды Лондона", а кто-то еще и за "Апостола" с Дэном Стивенсом.

При этом Гарет сразу же взял места в карьер без распрыжки и, как передает Deadline, тут же посулил триллер Havoc - с Томом Харди в главной роли.

Согласно синопсису, звучащему, признаться, пока не сильно впечатляюще, Том сыграет детектива, сошедшегося в неравной схватке со щупальцами коррупции и заговора, опутавшими его родной город. Параллельно спасая из пучин сына влиятельного политика, который, как водится, с папой не в ладах.

Эван - сценарист, режиссер и сопродюсер, Харди также выступит сопродюсером предприятия.

Остальной каст и даты пока не объявлялись.