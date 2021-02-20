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Режиссер "Рейда" снимет для Netflix триллер с Томом Харди

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    20.02.2021, 16:23
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сегодня, что ни новость, то прямо пушка: Netflix, который усердно подгребает под себя приблизительно всё, до чего не смогли (или не успели) дотянуться его стриминговые конкуренты, на многие лета вперед только что эксклюзивно подписал Гарета Эванса.

Фото: kinopoisk.ru
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Да-да, того самое двухметрового британского парнягу, которому мы по гроб жизни обязаны за первый-второй "Рейд", за "Банды Лондона", а кто-то еще и за "Апостола" с Дэном Стивенсом.

При этом Гарет сразу же взял места в карьер без распрыжки и, как передает Deadline, тут же посулил триллер Havoc - с Томом Харди в главной роли.

Согласно синопсису, звучащему, признаться, пока не сильно впечатляюще, Том сыграет детектива, сошедшегося в неравной схватке со щупальцами коррупции и заговора, опутавшими его родной город. Параллельно спасая из пучин сына влиятельного политика, который, как водится, с папой не в ладах.

Эван - сценарист, режиссер и сопродюсер, Харди также выступит сопродюсером предприятия.

Остальной каст и даты пока не объявлялись.

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