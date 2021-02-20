РФПИ: Видим поддержку "Спутник V" со стороны Австрии, ФРГ, Франции, Италии

Европейские государства поддерживают применение российской вакцины "Спутник V", заявил в субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы видим поддержку со стороны Австрии, Германии, Франции, Италии. Политики в этих странах говорят, что у людей должен быть выбор вакцин", - приводит слова Дмитриева агентство РИА Новости. Он подчеркнул, что в создании и применении вакцин нет и не может быть политической подоплеки.

Также в субботу, 20 февраля, Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что вакцина от COVID-19 "Спутник V" зарегистрирована в Гане. Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Гана стала 31-й страной мира и 5-м государством на Африканском континенте, одобрившим применения российской вакцины.