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20.02.2021 12:26
Рубрика: В мире

"Спутник V" разрешили применять в Гане

Текст: Ирина Невинная

Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" зарегистрирована в Гане, сообщили сегодня в РФПИ.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Начались испытания комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Гана стала 31-й страной мира и 5-м государством на Африканском континенте, одобрившим применения нашей вакцины.

Таким образом, "Спутник V" по-прежнему входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами, напомнили в РФПИ.

"Министерство здравоохранения Ганы провело тщательный анализ данных по безопасности и эффективности вакцины "Спутник V", которые были подтверждены, в том числе, публикацией в журнале The Lancet, и приняло решение об одобрении препарата, - отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. - Это еще один позитивный пример сотрудничества по вакцине между Россией и партнерами по всему миру, которое направлено на спасение жизней и защиту населения".

В мире Африка Гана Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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