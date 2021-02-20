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20.02.2021 15:14
Рубрика: Легковые авто

Toyota выдаст автомобиль медику, который спасал людей в массовом ДТП

Текст: Михаил Азнавуров

Североамериканское отделение Toyota Motor подарит новый автомобиль парамедику, добровольно спасавшему людей в Техасе во время массового ДТП, "собравшего" более 130 машин. Фельдшер по имени Трей Макдениел сам оказался участником этой аварии и лишился своей Toyota FJ Cruiser.

Фото: скриншот с youtube.com
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Медик ранним утром того дня ехал за рулем своей Toyota на работу. На улице стоял небывалый мороз, Макдениел не заметил, что шоссе покрылось тонкой ледяной коркой, но ощутил, что машина абсолютно не замедляется при нажатии на педаль.

За FJ Cruiser уже несся потерявший управление автопоезд - так Макдениел стал участником массового ДТП. Трея спасло только то, что основной удар пришелся в правую часть автомобиля, который фактически превратился в груду искореженного металла. Тем не менее, медик остался в сознании и в общем цел.

Выбравшийся наружу, одетый в форменный белый халат, парамедик был ошибочно принят другими пострадавшими за медика бригады, направленной на место бедствия. Макдениел, которому самому была необходима помощь, не раздумывая принялся за исполнение своего профессионального долга.

Осмыслив произошедшее, через два дня Трей в социальной сети Reddit в разделе посвященном автомобилю Toyota FJ Cruiser опубликовал сообщение о том, что в то злосчастное утро внедорожник спас ему жизнь, и сопроводил его фотоснимком машины после аварии. Четыре дня к нескольким сотням комментариев добавился еще один от пользователя "Toyotausa": "Мы рады, что вы остались целы, воодушевлены вашей готовностью помогать нуждающимся. Мы счастливы, что вы часть семьи Toyota! Не беспокойтесь о поиске нового автомобиля, мы с признательностью возьмем это на себя".

Представитель Toyota сказал, что Трей Макдениел взамен уничтоженного FJ Cruiser выбрал Toyota 4Runner с внедорожным пакетом TRD Pro.

#Toyota