Третью вакцину от COVID-19 зарегистрировали по ускоренной процедуре

"В ходе клинических исследований на добровольцах вакцина "КовиВак" показала безопасность и эффективность. Ее широкомасштабные исследования продолжатся на пострегистрационном этапе", - заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он также напомнил, что новая вакцина создана по классической технологии и содержит инактивированный, то есть - убитый вирус, который не может нанести вреда организму. Как пояснили в самом институте им. Чумакова, при введении препарата вырабатывается такой же иммунитет, как после перенесенного заболевания.

В Минздраве подчеркнули, что сегодня в России официально зарегистрированы уже три вакцины от коронавируса, которые благодаря своим характеристикам позволят эффективно контролировать инфекцию, обеспечивая надежную защиту граждан.

Первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот в середине марта.