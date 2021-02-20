"Поскольку в большинстве случаев инвалидность устанавливается на год или на два, то, как правило, продлевается на такой же срок".

Публикуем уточненный комментарий ведомства:

"Поскольку в большинстве случаев инвалидность устанавливается на год или на два, то, как правило, продлевается на такой же срок заочно при наличии нового направления, а при отсутствии - на 6 месяцев автоматически".