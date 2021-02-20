В "Российской газете" от 17 февраля N 33 (8384) в статье под названием "В порядке без очереди" не точно изложен комментарий минтруда, в котором говорится:
"Поскольку в большинстве случаев инвалидность устанавливается на год или на два, то, как правило, продлевается на такой же срок".
Публикуем уточненный комментарий ведомства:
"Поскольку в большинстве случаев инвалидность устанавливается на год или на два, то, как правило, продлевается на такой же срок заочно при наличии нового направления, а при отсутствии - на 6 месяцев автоматически".