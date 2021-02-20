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20.02.2021 06:17
Рубрика: Экономика

В ЦБ РФ спрогнозировали самое популярное мошенничество в 2021 году

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Летом или осенью стоит ожидать постепенного восстановления международных полетов, приостановленных из-за пандемии коронавируса. Вместе с оживлением турпотока могут активизироваться и мошенники. Об этом рассказал первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

Фото: Олеся Курпяева
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"Мошенничество с авиабилетами пока не является топовым, но может им стать", - уверен представитель ЦБ. Он пояснил в интервью радио Sputnik, что всплеск мошенничества зависит от популярности того или иного направления и времени его открытия. Особое внимание аферистов всегда привлекают туристические направления, которые активно рекламируются.

Мошенники, которые хотят заработать на туристах, действуют по одной и той схеме, и разгадать ее несложно. Они играют на создании у потребителя ощущения привлекательности услуг по минимальной стоимости. "Когда возникает ситуация с явно дешевыми билетами или с рейсами, которые на других сайтах не подтверждаются, то это один из показателей, что против вас работают мошенники", - предупредил Сычев, подчеркнув, что основная цель злоумышленников - завладеть данными платежных инструментов граждан.

Ранее в Центробанке рассказали, что россияне стали более подкованными в финансовой грамотности, поэтому мошенникам приходится чаще придумывать новые схемы обмана. Все чаще аферисты играют по-крупному: ищут, как можно сразу получить солидный куш. Например, злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и убеждают человека, что якобы против него возбуждено уголовное дело по заявлению Центрального банка. Активно используется и схема обмана сразу множества людей.

Экономика Туризм Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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