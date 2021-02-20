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20.02.2021 09:10
Рубрика: В мире

В Финляндии намерены арестовывать за отказ от тестирования на COVID-19

Фото: EPA-EFE/KIMMO BRANDT Фото: EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Фото: EPA-EFE/KIMMO BRANDT

Правительство Финляндии в рамках борьбы с пандемией коронавируса внесло в парламент поправки к закону об инфекционных заболеваниях. Согласно документу, за отказ от тестирования на COVID-19 гражданам будет грозить штраф или до трех месяцев тюремного заключения.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Кроме того, министерство социального благополучия и здравоохранения Финляндии предложило дать врачам право в некоторых случаях назначать обязательные медосмотры и тесты на коронавирус. Так, например, исходя из эпидемиологической ситуации, региональный государственный орган может принять решение об обязательном медосмотре в аэропорту. "Если человек отказывается пройти обязательное медицинское освидетельствование, он или она могут быть оштрафованы или лишены свободы на срок до трех месяцев", - говорится в проекте закона.

Кроме того, поправки обяжут людей, которые контактировали с заболевшими коронавирусом или сами заражены, сообщать об этом врачам.

Власти Финляндии надеются, что данные законодательные изменения помогут в борьбе с распространением инфекционных заболеваний.

Ранее правительство республики также заявило о решении продлить до 18 марта ограничения на въезд в страну. При этом, как отметили в МВД Финляндии, контроль трафика направлен именно на дневные и вечерние часы, но не на ночное время.

В мире Европа Финляндия Пандемия коронавируса COVID-19

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