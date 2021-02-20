В России приступили к созданию вакцины от штамма птичьего гриппа H5N8

"Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения. А также начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма", - заявил Максютов в эфире "Первого канала" (цитата по РИА Новости).

Напомним, что ранее в субботу, 20 февраля, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что учеными центра "Вектор" выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики. На предприятии, расположенном на юге России, в декабре прошлого года была вспышка этой инфекции.

"Пока мы видим, что новый возбудитель гриппа птиц A(H5N8) способен передаваться от птиц к человеку - он преодолел межвидовой барьер. Но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается", - рассказала Попова. Она добавила, что российская сторона уже направила в ВОЗ информацию о первом случае заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа. По ее словам, это произошло несколько дней назад, как только ученые Роспотребнадзора стали абсолютно уверены в своих выводах.

Птичий грипп - это острое вирусное заболевание, протекающее у человека с инфекционно-токсическим, желудочно-кишечным и респираторным синдромами. По данным российского санитарного ведомства, высокопатогенные вирусы птичьего гриппа субтипа A(H5) появились впервые в 1997 году. В некоторых странах они стали инфицировать диких птиц и продолжают вызывать вспышки у домашней птицы.

По данным международного эпизоотического бюро, в 2020 году в мире было зарегистрировано 1500 очагов высокопатогенного гриппа птиц на территории 41 страны. Больше всего вспышек инфекции было в европейских странах.