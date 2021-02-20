В семействе кроссоверов Chery Tiggo появятся "флагманские партнеры"

Chery впервые рассказала некоторые подробности о кроссовере Tiggo 8 Pro, который выйдет на российский рынок в марте. Теперь стало окончательно ясно, что новинка не вытеснит из линейки актуальную "восьмерку" - они составят с ней пару.

"Стильный кроссовер Tiggo 8 Pro и семейный кроссовер Tiggo 8 будут представлены в модельной линейке Chery одновременно и станут "флагманскими партнерами" для укрепления позиций бренда в сегменте SUV", - сообщил директор представительства Владимир Шмаков.

Как будет оснащаться модель, пока неизвестно. Но она построена на той же платформе T1X, что и остальные Tiggo для России. При этом длина кузова на 22 мм больше, чем у "простого" Tiggo 8, остальные параметры совпадают. Дорожный просвет машины достигает 190 мм.

Фото: Пресс-служба Chery.

Как минимум на первых порах у 8 Pro будет только передний привод. При этом обе подвески - независимые: McPherson и многорычажная. В компании также отметили, что амортизаторы двустороннего действия и стабилизатор поперечной устойчивости обеспечивают стабильное прохождение поворотов, меньший крен кузова и повышенный комфорт.

Утверждается, что настраивали подвеску британцы - только не прежние партнеры из Land Rover, а компания Lotus Engineering.

Что касается дизайна, то речь идет о концепции Life In Motion 3.0, которую реализует команда под руководством Стива Юма, заменившего Джеймса Хоупа и творчески осмысливающего его наследие.

"Дизайн экстерьера Tiggo 8 Pro соответствует темпераменту жизни в большом городе", - утверждают в Chery.

Информация о силовом агрегате, комплектациях и стоимости компания обещает предоставить позже. Но понятно, что начальная комплектация Tiggo 8 Pro будет дороже топовой версии "обычной" "восьмерки". Сейчас эта модель стоит от 1 749 900 до 1 909 900 рублей.