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20.02.2021 14:02
Рубрика: Легковые авто

В семействе кроссоверов Chery Tiggo появятся "флагманские партнеры"

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Chery. Фото: Пресс-служба Chery.
Фото: Пресс-служба Chery.

Chery впервые рассказала некоторые подробности о кроссовере Tiggo 8 Pro, который выйдет на российский рынок в марте. Теперь стало окончательно ясно, что новинка не вытеснит из линейки актуальную "восьмерку" - они составят с ней пару.

Фото: www.ru.motor1.com
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"Стильный кроссовер Tiggo 8 Pro и семейный кроссовер Tiggo 8 будут представлены в модельной линейке Chery одновременно и станут "флагманскими партнерами" для укрепления позиций бренда в сегменте SUV", - сообщил директор представительства Владимир Шмаков.

Как будет оснащаться модель, пока неизвестно. Но она построена на той же платформе T1X, что и остальные Tiggo для России. При этом длина кузова на 22 мм больше, чем у "простого" Tiggo 8, остальные параметры совпадают. Дорожный просвет машины достигает 190 мм.

Фото: Пресс-служба Chery.

Как минимум на первых порах у 8 Pro будет только передний привод. При этом обе подвески - независимые: McPherson и многорычажная. В компании также отметили, что амортизаторы двустороннего действия и стабилизатор поперечной устойчивости обеспечивают стабильное прохождение поворотов, меньший крен кузова и повышенный комфорт.

Фото: скриншот с youtube.com
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Утверждается, что настраивали подвеску британцы - только не прежние партнеры из Land Rover, а компания Lotus Engineering.

Что касается дизайна, то речь идет о концепции Life In Motion 3.0, которую реализует команда под руководством Стива Юма, заменившего Джеймса Хоупа и творчески осмысливающего его наследие.

"Дизайн экстерьера Tiggo 8 Pro соответствует темпераменту жизни в большом городе", - утверждают в Chery.

Информация о силовом агрегате, комплектациях и стоимости компания обещает предоставить позже. Но понятно, что начальная комплектация Tiggo 8 Pro будет дороже топовой версии "обычной" "восьмерки". Сейчас эта модель стоит от 1 749 900 до 1 909 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Chery.
#Chery