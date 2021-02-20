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20.02.2021 15:00
Рубрика: Видео

Видео: прорыв трубы на паркинге превратил машину в сталактит

Текст: Вадим Давыденко

О том, что такое стихийное бедствие и коммунальный коллапс, жителям солнечного штата Техас рассказывать не надо. Обрушившаяся на юг США непогода оставила без света и тепла миллионы людей, превратила комфортные автотрассы в дорожки для бобслея и гонок на коньках, спровоцировала сотни аварий и десятки обморожений, в том числе и с летальным исходом. В федеральных СМИ ситуация в Техасе на время потеснила даже пандемию коронавируса.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но для жительницы Далласа (один из крупнейших городов штата) Кианы Роусек все эти неприятности усилились благодаря еще и тотальному невезению. Спасая свой автомобиль от снежных сугробов и чреватых авариями заносов на дорогах, она оставила его на крытой стоянке. И кто бы мог предположить, что именно над припаркованной машиной лопнет труба холодного водоснабжения? В единственном месте пустого паркинга, как раз над крышей ее авто...

За несколько часов автомобиль стал частью ледяной инсталляции, и как его оттуда извлекать - непонятно. Скалывая лед, можно повредить кузов. Тепловые пушки в городе и без того на вес золота, ведь многие дома стоят без отопления. Похоже, Киане придется ждать наступления весны или прихода теплого антициклона с Атлантики...

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#видео