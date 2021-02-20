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20.02.2021 05:31
Рубрика: Общество

Врач назвал лучшее средство борьбы со стрессовыми ситуациями

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Люди часто пытаются справиться со стрессовыми ситуациями с помощью еды. Это типичная реакция, но с медицинской точки зрения она ошибочна, отметила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Фото: iStock
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"Даже если сегодня вы будете заедать стресс полезной едой, то завтра у вас ее может не оказаться под рукой, и вы пойдете за гамбургером или чем-то похожим", - пояснила доктор в эфире радио Sputnik.

Гораздо лучше работает иная тактика: вместо еды надо обратить внимание на воду. Привычка "запивать" - простая, но эффективная альтернатива любой еде, отмечает Павлова. Еще один совет - заняться спортом. Здоровый человек всегда легче справляется с любой жизненной ситуацией.

Ранее специалисты предостерегли от чрезмерного употребления кофе. Его избыток приводит к истощению нервной системы. С точки зрения психовозбуждающего эффекта оптимально употреблять не больше двух чашек этого напитка в день. Избегать кофе следует детям и беременным женщинам. А гипертоникам лучше пить не больше одной чашки кофе в день, причем при условии отсутствия ожирения и диабета.

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