Вышел тизер фантастического триллера с Хью Джекманом "Воспоминание"

Хью Джекман в своём Twitter-аккаунте поделился новым тизером фантастического постапокалиптического драматического триллера с ним самим и Ребеккой Фергюсон в главных ролях "Воспоминание" (Reminiscence).

Постановщик, сценарист и сопродюсер проекта - Лиза Джой, супруга Джонатана Нолана и одна из создателей "Черной метки" и "Мира Дикого Запада". А также анонсированных сериалов по Fallout и "Периферийным устройствам" Гибсона. Картина - дебют Лизы как сценариста и режиссера "большого" кино.

You're going on a journey through memory. All you have to do is follow my voice. #Reminiscence, in U.S. theaters and streaming starting 9.3.21. (Internationally in theaters starting 8.25.21). @hbomax @wbpictures pic.twitter.com/OBwC3g3cM7 — Hugh Jackman (@RealHughJackman) February 19, 2021

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, где Майами практически полностью ушел под воду в результате глобального потепления. "Частный детектив и психолог Ник Баннистер (Джекман) с помощью специальной технологии выискивает в человеческой памяти нужные моменты, чтобы заказчик мог заново пережить прошлое и вспомнить что-то важное", - излагает синопсис.

Однажды на пороге офиса Ника появляется клиентка (Фергюсон) с простой просьбой: она забыла, где оставила ключи. Рядовое это дело превращается для них в роман… "пока в один день женщина не исчезает без следа". И впереди теперь у Ника теперь - череда будоражащих загадок.

За рубежом премьера картины состоится в кинотеатрах и на HBO Max 3 сентября. В России - 15 апреля.

Ранее был обнародован другой тизер "Воспоминания":