Новости

Легендарный рэпер Принц Марки Ди внезапно умер в 52 года 16:51
Вышел трейлер ремейка "Берега москитов" с бывшим мужем Энистон 16:41
Режиссер "Рейда" снимет для Netflix триллер с Томом Харди 16:23
Перезапуск "Секса в большом городе" лишился ещё одного персонажа 14:29
В сериале "Ванда/Вижн" наконец-то показали главного злодея 13:55

Вышел тизер фантастического триллера с Хью Джекманом "Воспоминание"

Новости
    20.02.2021, 15:25
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Хью Джекман в своём Twitter-аккаунте поделился новым тизером фантастического постапокалиптического драматического триллера с ним самим и Ребеккой Фергюсон в главных ролях "Воспоминание" (Reminiscence).

Постановщик, сценарист и сопродюсер проекта - Лиза Джой, супруга Джонатана Нолана и одна из создателей "Черной метки" и "Мира Дикого Запада". А также анонсированных сериалов по Fallout и "Периферийным устройствам" Гибсона. Картина - дебют Лизы как сценариста и режиссера "большого" кино.

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, где Майами практически полностью ушел под воду в результате глобального потепления. "Частный детектив и психолог Ник Баннистер (Джекман) с помощью специальной технологии выискивает в человеческой памяти нужные моменты, чтобы заказчик мог заново пережить прошлое и вспомнить что-то важное", - излагает синопсис.

Однажды на пороге офиса Ника появляется клиентка (Фергюсон) с простой просьбой: она забыла, где оставила ключи. Рядовое это дело превращается для них в роман… "пока в один день женщина не исчезает без следа". И впереди теперь у Ника теперь - череда будоражащих загадок.

За рубежом премьера картины состоится в кинотеатрах и на HBO Max 3 сентября. В России - 15 апреля.

Ранее был обнародован другой тизер "Воспоминания":

Новости

В сериале "Ванда/Вижн" появился еще один участник команды Мстителей 13:35
Вышел трейлер фэнтези-сериала Netflix по игре Dota 2 12:55
У полнометражного фильма про Чебурашку появилась дата премьеры 11:54
Найден режиссер на ремейк "Бегущего человека" со Шварценеггером 10:50
⧣ США
⧣ фантастика
Фото: Gage Skidmore/ wikimedia.org
Джордж Мартин экранизирует Роджера Желязны на HBO 19.02.2021
"Ванда/Вижн" пародирует сериал "Офис" в новом промо-видео 19.02.2021
Вышел первый трейлер Mortal Kombat на русском языке 19.02.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Сериал по мотивам "Клуба Винкс" продлен на второй сезон 19.02.2021
Вышел русский трейлер новой полнометражной "Пчелки Майи" 19.02.2021
Вышел первый трейлер новой экранизации Mortal Kombat 18.02.2021