WP: В США жертвами непогоды стали не менее 47 человек

Число жертв морозов и непогоды в семи штатах США возросло до 47. Об этом это свидетельствуют собственные подсчеты газеты The Washington Post. Ранее сообщалось о 34 погибших.

По данным издания, больше всего граждан погибло в штате Техас - 30 человек, пишет ТАСС. Здесь несколько сотен тысяч человек все еще остаются без электроснабжения, миллионы лишены доступа к чистой воде. На территории Техаса все еще сохраняются аномальные для этих мест холода.

По данным местных СМИ, оставшиеся без электричества жители штата пытаются согреться в машинах. Как минимум в одном случае это привело к отравлению угарным газом. Попытки греться у каминов и газовых плит, использовать генераторы приводят к пожарам.