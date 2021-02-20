Женская сборная России по биатлону повторила худший результат в эстафете на ЧМ

Заняв 11-е место в эстафетной гонке, женская сборная России по биатлону повторила худший результат в истории.

Российская команда в предыдущий раз финишировала 11-й на чемпионате мира 2016 года в норвежском Холменколлене. Тогда в составе команды выступала Татьяна Акимова, провалившая свой этап в 2021-м.

Бежавшая на первом этапе и выступившая не слишком успешно Евгения Павлова после завершения гонки попросила прощения у болельщиков.

"Нашим любимым болельщикам хочу сказать, что я не жалуюсь, не сваливаю ни на кого ответственность, всю вину я беру на себя. Я больше всех переживаю, что провалила главный старт этого сезона. Мне очень обидно за такое самочувствие", - цитирует Павлову ТАСС.

Спортсменка добавила, что вся команда жила и тренировалась там, где решили тренеры, и изменить эту ситуацию им не под силу.