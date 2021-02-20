"Зло выжило": Какой ПК нужен для запуска ремейка Diablo II

Компания Blizzard Entertainment на своей онлайн-презентации с помпой объявила, что "Зло выжило", и явила миру переиздание Diablo II - легендарной Action/RPG, определявшей жанр последние два десятилетия.
Очевидно, что похорошевшую графику в 4k уже не получится запустить на железе двадцатилетней давности.
Чтобы геймеры заранее успели подготовиться к апгрейду, студия опубликовала системные требования:
Минимальные
- Операционная система: Windows® 10
- Процессор: Intel® Core i3-3250/AMD FX-4350
- Видеокарта: Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7850
- Оперативная память: 8 Гб RAM
- Жесткий диск: 30 Гб
- Разрешение: 1280 x 720
Рекомендованные
- Процессор: Intel® Core i5-9600k/AMD Ryzen 5 2600
- Видеокарта: Nvidia GTX 1060/AMD Radeon RX 5500 XT
- Оперативная память: 16 ГБ RAM
- Разрешение: 1920 x 1080