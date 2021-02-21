Чемезов допустил производство сверхзвукового бизнес-джета в России

Производство сверхзвукового бизнес-джета, возможно, будет полностью организовано на российских мощностях. Об этом журналистам в кулуарах оборонно-промышленной выставки IDEX 2021 сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, передает его слова ТАСС. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты, могут поучаствовать в проекте только финансово.

"Пока, может быть, производство будет полностью у нас. Может быть, они будут участвовать как финансовый инвестор. Но все (договоренности - прим. "РГ") пока что на начальном этапе", - сказал Сергей Чемезов.

Как ранее сообщала "РГ", Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) образуют совместное предприятие для разработки и создания сверхзвукового пассажирского бизнес-самолета.

Сверхзвуковой пассажирский бизнес-джет планируется создать в двух версиях: вместимостью до 8 человек (VIP-вариант) и вместимостью до 30 человек. Облик самолета может быть разработан уже к концу 2021 года. Планируемая скорость 1,5-1,8 Маха. Сверхзвуковой считается скорость от 1 до 5 Маха. Для сравнения, современный Airbus A350 развивает максимальную скорость в 0,89 Маха (945 км в час на высоте 12 тыс. 190 метров).

Облик сверхзвукового пассажирского бизнес-джет самолета может быть разработан уже к концу 2021 года.