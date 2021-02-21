Два компонента "Спутника V" делают его самым эффективным от мутаций COVID

Наличие у российской вакцины "Спутник V" двух компонентов делает ее самой эффективной по борьбе с мутациями COVID-19. Об этом в интервью "Россия 24" заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"В ближайшие полтора месяца мы можем показать очень интересные результаты. Мало того, в ряде стран уже одобрены и "Спутник V" и AstraZeneca. И в тех странах мы можем более активно совмещать наши вакцины. И, что очень важно, мы уверены, что подход "Спутник V", основанный на том, что у нас два различных вектора для двух различных уколов, будет самым эффективным по борьбе с мутациями", - уверен Кирилл Дмитриев.

Как ранее сообщала "РГ", 20 февраля было объявлено о начале испытания комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca. Согласно сообщению РФПИ, испытания комбинированной вакцины планируется проводить в Азербайджане, который выдал разрешение на проведение таких исследований.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (торговая марка "Спутник V") разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России. 11 августа 2020 года на вакцину выдано регистрационное удостоверение. C 10 декабря начались поставки партий вакцины в российские регионы для проведения масштабной иммунизации.