Начались испытания комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

Исследования комбинации двух векторных аденовирусных вакцин от COVID-19 - одного из компонентов российского "Спутника V" и препарата, разработанного Оксфордским университетом и фармкомпанией AstraZeneca - начались. Об этом сообщил РФПИ в официальном Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V".

Ранее в РФПИ поясняли, что иммунитет, формируемый после первого введения вакцины AstraZeneca, не усиливается после второй, бустерной дозы вакцины, в результате чего эффективность вакцинации оказалась на уровне 55%. Либо для введения второй дозы вакцины нужно было выжидать три месяца.

Вакцина "Спутник V" не имеет такой проблемы, поскольку в ней использованы два различных аденовируса человека, и антитела, выработанные после вакцинации первым компонентом, остаются нейтральными при введении второго компонента вакцины.

В результате РФПИ предложил британским коллегам опробовать смешанный препарат, состоящий из одного компонента "Спутника V", и оксфордской вакцины.

"Использование компоненты "Спутник V" как второго укола для вакцины AstraZeneca позволит не ждать три месяца. Клинические испытания такого подхода уже начались", - сообщили сегодня разработчики.

Ранее РФПИ сообщал, что испытания комбинированной вакцины планируется проводить в Азербайджане (который выдал разрешение на проведение таких исследований).