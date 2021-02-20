Новости

В Курганской области доить коров на фермах начали роботы 13:53
В сериале "Ванда/Вижн" появился еще один участник команды Мстителей 13:35
Корвет Балтийского флота совершил деловой заход в Оман 13:26
Минпросвещения предложило ввести льготы на покупку семейных путевок 13:18
Медведев прокомментировал введение санкций против Медведчука на Украине 13:10
Швеция запугивает Финляндию войной из-за своих истребителей 13:09
ЦСКА, "Динамо", "Рубин" бесплатно отдадут футболистов "Тамбову" в аренду 13:08
Эксперт: Москва - лидер по развитию ИТ-компетенций школьников 13:04
Вышел трейлер фэнтези-сериала Netflix по игре Dota 2 12:55
Путин встретится с президентом Киргизии 24 февраля в Москве 12:29
В Челябинске вскрыли аферу при модернизации ледовой арены 12:28
"Спутник V" разрешили применять в Гане 12:26
Начались испытания комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca 12:18
Сибиряка приговорили к 17 годам лишения свободы за терроризм 12:11
Тренер сборной РФ по биатлону был госпитализирован и пропустит окончание ЧМ 12:01
Организации попадут в спецреестр за некачественные госуслуги в соцсфере 11:56
У полнометражного фильма про Чебурашку появилась дата премьеры 11:54
В Калининграде продали уникальный янтарный самородок за 2,2 млн рублей 11:53
Москвичи предложат идеи по направлениям обучающих программ "Технограда" 11:47
Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 1,5 тысячи "квадратов" 11:46
Путин обсудил с Рогозиным совершенствование "Глонасс" 11:43
Ученые выявили три условия успешной демократии 11:29
Японский пилот погиб на учениях в США 11:22
Футболист Влашич заявил о желании перейти из ЦСКА в европейский топ-клуб 11:05
Рогозин: Испытания корабля "Орел" начнутся в феврале 11:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
20.02.2021 12:18
Рубрика: Экономика

Начались испытания комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

Текст: Ирина Невинная

Исследования комбинации двух векторных аденовирусных вакцин от COVID-19 - одного из компонентов российского "Спутника V" и препарата, разработанного Оксфордским университетом и фармкомпанией AstraZeneca - начались. Об этом сообщил РФПИ в официальном Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V".

Фото: Александр Корольков/РГ
Вакцину "КовиВак" будут выводить на международные рынки

Ранее в РФПИ поясняли, что иммунитет, формируемый после первого введения вакцины AstraZeneca, не усиливается после второй, бустерной дозы вакцины, в результате чего эффективность вакцинации оказалась на уровне 55%. Либо для введения второй дозы вакцины нужно было выжидать три месяца.

Вакцина "Спутник V" не имеет такой проблемы, поскольку в ней использованы два различных аденовируса человека, и антитела, выработанные после вакцинации первым компонентом, остаются нейтральными при введении второго компонента вакцины.

В результате РФПИ предложил британским коллегам опробовать смешанный препарат, состоящий из одного компонента "Спутника V", и оксфордской вакцины.

"Использование компоненты "Спутник V" как второго укола для вакцины AstraZeneca позволит не ждать три месяца. Клинические испытания такого подхода уже начались", - сообщили сегодня разработчики.

Ранее РФПИ сообщал, что испытания комбинированной вакцины планируется проводить в Азербайджане (который выдал разрешение на проведение таких исследований).

Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 12 953 случая в 85 регионах
Минпросвещения предложило ввести льготы на покупку семейных путевок
Голикова: Привито от коронавируса 45% граждан в возрасте старше 60 лет
Получить льготный кредит на строительство дома сможет 21 тысяча семей
СК раскрыл подробности обрушения на фабрике в Норильске
ФНС назвала сроки уплаты транспортного и земельного налогов
Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками