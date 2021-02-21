Главного редактора Esquire Сергея Минаева заблокировали в Clubhouse

Главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева заблокировали в соцсети Clubhouse. Об этом сообщил сам журналист в своем телеграм-канале. Он рассказал, что произошло это после участия в дискуссии на тему феминизма: "Задав вопросы, высказавшись и выйдя из комнаты (голосового чата - прим. ред.), сегодня с утра я обнаружил, что забанен в этой прекрасной сети. Забанили после коллективного стукачества феминисток, разумеется".

Причину случившегося он объясняет тем, что, не найдя аргументов в свою пользу, оппонентки решили заняться "коллективным затыканием рта". В комментарии для РИА Новости Минаев сообщил, что уже обратился в администрацию Clubhouse из-за блокировки.

Напомню, что прежде Clubhouse уже дважды блокировала телеведущего Владимира Соловьева. При этом, по словам журналиста, никаких нарушений с его стороны не было.

В основе этой соцсети - голосовое общение без возможности записи разговоров и распространения. Приложение запустили в 2020 году, но популярным оно стало только недавно. Чтобы присоединиться к Clubhouse, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.