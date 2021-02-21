Какие услуги лучше оплачивать картой для получения налогового вычета

Некоторые услуги и товары эксперты рекомендуют оплачивать банковской картой, а не наличными, для получения налоговых вычетов. Например, лекарства, образовательные и медицинские услуги. Об этом рассказала замруководителя направления "Налоговая политика" ЦСР Динара Ибрагимова, передают РИА Новости.

Эксперт напомнила, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России готовит упрощенный механизм получения социальных налоговых вычетов: чтобы получить деньги, россиянам не придется подавать никаких документов, налоговики сделают все сами на основании данных онлайн-касс.

Максимальный размер совокупных расходов, которые попадают под вычет, составляет 120 тыс. рублей. То есть налогоплательщик сможет вернуть себе 13% налога с этой суммы - 15,6 тыс. рублей.

"Применение такого подхода могут распространить и на прошлые периоды, поэтому можно уже сегодня обращать внимание на способ оплаты: если оплачивать операции, по которым можно получить налоговые вычеты по НДФЛ, с использованием банковских карт, то в будущем заявить о возврате средств будет гораздо быстрее и удобнее", - уточнила Ибрагимова.

Сейчас для получения таких вычетов требуется заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, приложить подтверждающие документы (договоры, лицензии, чеки и так далее) и подать заявление в ФНС. С запуском упрощенной формы, в "личном кабинете" налогоплательщик сможет увидеть операции, которые оплачены банковскими картами, и выбрать те из них, по которым можно получить вычет.