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21.02.2021 09:36
Рубрика: Общество

Названы сроки появления на Марсе города-миллионника

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Земляне смогут основать обитаемую колонию на Марсе к 2030 году и создать марсианский город-миллионник к 2100 году. Такое мнение высказал президент "Марсианского общества", инженер Роберт Зубрин.

Как сообщает РИА Новости, эксперт прогнозирует, что к 2026 или 2028 году можно будет отправлять на Красную планету корабли Starship с грузом или роботами, чтобы приступить к автоматизированному строительству базы. Но для жизни колонизаторов на этой базе потребуются действующие силовые установки и системы для выработки топлива из марсианского кислорода и воды.

Фото: Bill Ingalls/Handout via REUTERS
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"Это вероятнее всего займет время до 2030 года", - считает Роберт Зубрин.

Он оценивает планы бизнесмена и владельца компании SpaceX Илона Маска отправить на Марс миллион землян к 2050 году, как "амбициозные". Но полагает, что к этому времени вполне реально присутствие на Красной планете тысячи землян, которые смогут создать необходимую индустриальную и сельскохозяйственную инфраструктуру для поддерживания жизнедеятельность большего числа колонистов.

"Чем больше людей полетят на Марс и родятся на Марсе, тем быстрее мы будем расширять свое присутствие, станем городом к 2070, городом-миллионником или даже больше к 2100", - уверен эксперт.

При этом он не отрицает наличие риска при освоении Марса

"Всегда будет риск исследований, но ничего великого никогда не достигалось без храбрости", - сказал Роберт Зубрин, а в завершении разговора процитировал Юрия Гагарина: "Поехали!".

Напомним, 18 февраля марсоход Perseverance (США) совершил посадку на Марс. Он доставил на Красную планету вертолет-дрон Ingenuity весом 1,8 килограмма. Кроме того американский марсоход соберет образцы марсианского грунта. Также аппарат прислал снимки, сделанные во время посадки.

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