Новый Peugeot 2008. Стоит ли отдавать за "француза" почти 2 млн рублей

Peugeot 2008 нового поколения балансирует на стыке массового и премиального сегментов, провоцирует ярким дизайном и современной электроникой, но цена покусывается, а полный привод по-прежнему не предусмотрен. Хватит обретенных достоинств для борьбы с серьезными конкурентами по сегменту B-SUV?

Peugeot 2008 нового поколения гордо несет знамя французского автопрома, поскольку, с одной стороны, является арт-объектом, с другой - демонстрирует, что "галлы" дадут прикурить многим по части электронных новшеств, а с третьей - в этой машине заложен нешуточный драйверский потенциал (как тут не вспомнить блокбастер "Такси" с отвязным героем Сами Насери, гоняющим по петляющим улицам Марселя).

Отметим и еще один интересный факт - знакомство с кроссовером случилось на шоссе и серпантинах Абхазии - страны, где камер видеофиксации - раз, два и обчелся, местные водят по своим правилам, ну и, соответственно, "гонщиков" хоть отбавляй, а погода то и дело преподносит сюрпризы. В нашем случае первый день теста лил дождь, а во второй выпал снег, парализовавший движение на доброй половине дорог.

Шоу-стоппер

Фото: Пресс-служба Peugeot

Новый Peugeot 2008 - из тех автомобилей, на которые засматриваешься, и уже только это сулит "французу" повышенное внимание на нашем рынке. Дизайнеры разгулялись в развитии "кошачьей" темы. Светотехника (в базе галогеновая со светодиодными ДХО, а в топе полностью на диодах) "исцарапана" диодными полосами - стилизованными шрамами от когтей тигра.

Эмблема льва на передке вымахала почти до размеров кота, подоконная линия уходит к тылу машины вверх, как какой-нибудь трамплин, а мощный задний бампер выступает по сегодняшним меркам на удивление далеко. Это реальная защита, равно как и неслабый пластиковый обвес - тут французы в очередной раз показали, насколько они практичны.

Фото: Пресс-служба Peugeot.

Хороша и геометрическая проходимость. Клиренс - 174 мм (под стальной защитой картера - и вовсе 200 мм), днище без сильных выступов, свесы небольшие. При этом со сменой поколений кроссовер прибавил 142 мм (до 4300 мм), правда во многом за счет упомянутого заднего бампера, на 30 мм увеличилась ширина (до 1770 мм), высота же уменьшилась на 27 мм. То есть по размерам "француз" вплотную приблизился к компактным кроссоверам, и эта прибавка очень даже ощущается в салоне.

Фото: Пресс-служба Peugeot

В интерьере - космос почти в буквальном смысле этого слова. Главный вау-эффект создает цифровая "приборка" с 3D. Помните, в старших кроссоверах марки был проекционный экранчик, откидывающийся над щитком приборов? Так вот теперь это проектор загнали прямо в "приборку".

Над основным информационным слоем с огромным цифровым спидометром размещен дополнительный видеоряд, вызываемый автоматически или принудительно, например, нажатиями на кнопку в торце правого подрулевого переключателя. Еще один оплот авангардизма - компактный руль овальной конфигурации. Он лишен нижней спицы, как сейчас модно, регулируется в обеих плоскостях на большом плече, но при этом требует максимально низкого положения - практически у пояса водителя. В случае с высокими "шоферами" только при таком раскладе он не будет перекрывать красивую "приборку".

Фото: Пресс-служба Peugeot.

Отдельно похвалю "хитрую" подставку под смартфон на приливе консоли (телефон держится на ней даже в виражах и езде по ухабам), беспроводную зарядку, 4 USB-слота и систему кругового обзора. Последняя выдает не самую крупную картинку, но тем не менее серьезно помогает при парковке.

Фото: Пресс-служба Peugeot

Передние кресла отлично сконфигурированы, имеют длинную подушку, мощную поддержку и множество регулировок. В старших комплектациях у водительского сиденья электропривод.

Фото: Пресс-служба Peugeot

А вот сзади комфорта чуть не додали. Во-первых, в отличие от первого ряда карты дверей здесь обшиты жестким пластиком. Во-вторых, не предусмотрены ни дефлекторы вентиляции, ни подогрев дивана, ни регулировки спинки по наклону. С другой стороны, жаловаться грех. Ведь задние пассажиры получили дополнительные 67 мм перед коленями.

Фото: Пресс-служба Peugeot

Багажник же хорош без всяких оговорок - объем 434 л, двухуровневый фальшпол, образующий в верхнем положении ровную площадку, в подполье - "докатка" и набор инструментов. Нет разве что крючков и дополнительной розетки на 12V. Заканчивая список придирок, посетую, что для 2008-го недоступны даже за доплату адаптивный круиз, климат больше, чем на одну зону, система бесключевого доступа, электропривод пятой двери, подогрев руля и всей площади лобового стекла, и это досадно.

Скользкие серпантины и снежная каша

Фото: Пресс-служба Peugeot.

Новая платформа СMP (развитие прежней "тележки" с возможностью интегрировать электрическую силовую установку) не изменила драйверской сути модели. Peugeot 2008 столь же азартно рулится в поворотах, миниатюрный, точный и острый руль по алгоритму работы напоминает "баранку" карта, в общем, водительское удовольствие льется через край.

Подвеска без какой-либо адаптации настроек для нашей страны (Peugeot 2008 выпускается на заводе в Испании) при этом настроена плотно. Она неплохо справляется с "мелочевкой", но лежачих полицейских и ямы с острыми краями, которых в Абхазии предостаточно, отрабатывает грубовато. Если гнать по ухабам, амортизаторы могут сработать на отбой.

Тем не менее, для езды в режиме город - загород настройки ходовой вполне подходят, и я бы назвал шасси сбалансированным. Курсовая устойчивость хороша почти всегда за исключением виражей на разбитой дороге. Здесь "корму" нет-нет да переставит, и приходится подруливать.

Фото: Пресс-служба Peugeot

1,2-литровый 130-сильный трехцилиндровый бензиновый мотор - ценное приобретение модели. Предшественник, напомним, довольствовался максимум 1,6-литровым 120-сильным "атмосферником", которому полагался устаревший 4-диапазонный "автомат". У преемника же "турбодвижок" спарен с 6-диапазорнной АКП Aisin, и эта парочка позволяет ехать вполне бодро (с машиной прошлого поколения не сравнить).

Придраться можно разве что к задумчивости этой связки на старте. Тут вам и небольшая турбояма, и неоперативная работа трансмиссии во имя ее ресурса. Однако при "кик-дауне" и ускорении со средних скоростей Peugeot 2008 демонстрирует спортивный характер.

Обгоны получаются быстрыми, несмотря на то, что спортивного режима у АКП не предусмотрено. Зато выручает адаптивный алгоритм коробки. Она моментально "понимает", что водитель решил "отжечь", переключается на пониженные передачи и держит повышенные обороты. Есть и ручной режим, полезный на спусках и езде по проселку.

Фото: Пресс-служба Peugeot.

Что касается фирменного ассистента Grip Control, приспосабливающего систему стабилизации к езде по разным типам покрытия, то это весьма полезный инструмент на скользких покрытиях. К примеру, на заснеженных горных подъемах самым эффективным оказался режим "Грязь" (электроника позволяет максимально активную пробуксовку), а вовсе не "Снег" или "Песок". Кроме того, через меню тачскрина (может быть семи- или десятидюймовым) можно отключить противобуксовочную систему.

Дрифтить у вас при таком раскладе не получится (колодки будут прикусывать колеса при повороте руля на большой угол), а вот с глубоким снегом машина расправляется куда эффективнее, чем при любом другом режиме. Электроника при отключенном "антибуксе" не душит двигатель совсем, ESP вмешивается минимально, и именно за счет этого "француз" выезжает из глубокого снежного массива и успешно ползет вверх по скользким склонам.

Фото: Пресс-служба Peugeot.

Предусмотрен также полезный помощник на спуске. Словом, беспомощным это "переднеприводник" на проселке точно не назовешь. В то же время посетую на менее удобный алгоритм управления системой Grip Control. Фирменная шайба "предшественника", как ни крути, была удобнее "качелек", которые непросто найти на центральном тоннеле наощупь.

Что касается цен, самым доступным на нашем рынке будет вариант с начальным 1-литровым 100-сильным бензиновым мотором и 6-ступенчатой "механикой" за 1 599 000 рублей. Однако "пежошники" говорят, что не делают ставку на эту модификацию. Самое же доступное исполнение со 130-сильным турбодвижком и 6АКП оценено уже в 1 739 000 рублей, а за топовую комплектацию такого SUV попросят еще более серьезные для субкомпакта 2 059 000 рублей. Соответственно, в списке конкурентов французы видят Nissan Qashqai, Toyota C-HR, Mazda CX-30 и Mini Countryman.