Парикмахер в ФРГ продал первую запись на стрижку после локдауна за 422 евро

Парикмахер Андреас Нуиссль из немецкого города Байройт продал первую очередь на стрижку за 422 евро - такую цену предложил некий Михаэль Хопф на аукционе, устроенном мастером на портале электронной торговли Ebay.

Как сообщил цирюльник, деньги пойдут на поддержку двух общественных организаций, помогающих детям в Германии и по всему миру. Также Нуиссль в ходе аукциона собрал 1310 евро пожертвований, и намерен устроить еще один подобный аукцион в марте.

Парикмахерские, равно как косметические салоны и спа, закрыты в Германии с 16 декабря 2020 года из-за антикоронавирусных ограничений. Они должны открыться с 1 марта.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила в эфире телеканала NTV, что будет рада открытию парикмахерских, а пока что ее стрижет ассистент "с соблюдением всех необходимых предосторожностей".