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21.02.2021 17:33
Рубрика: Спорт

Футбольный матч между "Уфой" и "Уралом" перенесли из-за мороза

Текст: Гульназ Данилова

Матч Кубка России по футболу между командами "Уфа" и "Урал" перенесли из-за погоды.

Фото: Алексей Майшев \ РИА Новости
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Напомним, что игра должна была состояться в 12:00 по московскому времени 22 февраля в Уфе. Однако, зная прогноз синоптиков о серьезном похолодании, команды попросили о переносе встречи 1/8 финала Бетсити - Кубка России на 3 марта. В Уфе ночью столбик термометра опустится до 32 градусов ниже отметки ноль, днем поднимется до минус 20-ти.

В регламенте Кубка России прописано, что в случае если температура воздуха в день игры составит 15 градусов ниже нуля, инспектор матча запрашивает согласие обоих клубов на участие. Если хотя бы одна команда отказывается играть, встреча переносится.

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