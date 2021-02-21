Футбольный матч между "Уфой" и "Уралом" перенесли из-за мороза

Матч Кубка России по футболу между командами "Уфа" и "Урал" перенесли из-за погоды.

Напомним, что игра должна была состояться в 12:00 по московскому времени 22 февраля в Уфе. Однако, зная прогноз синоптиков о серьезном похолодании, команды попросили о переносе встречи 1/8 финала Бетсити - Кубка России на 3 марта. В Уфе ночью столбик термометра опустится до 32 градусов ниже отметки ноль, днем поднимется до минус 20-ти.

В регламенте Кубка России прописано, что в случае если температура воздуха в день игры составит 15 градусов ниже нуля, инспектор матча запрашивает согласие обоих клубов на участие. Если хотя бы одна команда отказывается играть, встреча переносится.