Российские баскетболисты победили Эстонию в Перми

После победы над Северной Македонией в предыдущей встрече и решения основной спортивной задачи из стана сборной в расположение своей клубной команды ЦСКА отбыли Семен Антонов и Джоэл Боломбой. Впрочем, в распоряжении главного тренера национальной дружины Сергея Базаревича хватало баскетболистов, чтобы заявка на матч с Эстонией была полной - 12 игроков. В стартовом составе наставник выпустил на площадку Ивана Стребкова, Евгения Бабурина, Владимира Ивлева, Станислава Ильницкого и капитана Андрея Воронцевича.

Преимущество хозяев, активно поддерживаемых болельщиками на трибунах, росло постепенно и разгрома не предвиделось. Однако в заключительной четверти россияне включили дополнительные обороты и выиграли 10-минутный отрезок с разницей в 15 очков - 22:7. Так и получился разгромный результат - "плюс 23".

Лучшими бомбардирами в рядах победителей стали Бабурин (14 очков), Воронцевич (13) и Михаил Кулагин (12). Отметим 4 дальних попадания в исполнении Бабурина, трижды был точен из-за дуги Кулагин. Десятью подборами отличился Ивлев.

Положение в группе "В" стало следующим: Италия, Россия - по 4 победы и 2 поражения, Эстония - 2-3, Северная Македония - 1-4. Итальянцы выступят на Евробаскете-2022 и как организаторы, и по спортивному принципу, Россия тоже может начинать процесс подготовки к главному турниру Старого света, третью путевку разыграют в очной встрече в понедельник, 22 февраля, Эстония и македонцы. Прибалтам нужно не проиграть сопернику с Балкан более 9 очков.

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в послематчевых комментариях похвалил отличную атмосферу на трибунах пермского ДС "Молот", блестящую поддержку нашей сборной и комфортные условия ее пребывания в городе на Каме.

- Сборная так хорошо себя чувствует в Перми, что готова приезжать сюда снова и снова. Мы обязательно будем рассматривать Пермь, как приоритетный вариант при выборе места проведения отборочных матчей на чемпионат мира-2023, - сказал Кириленко.

Несмотря на отсутствие турнирной интриги в игре с Эстонией, на трибунах "Молота" в воскресенье собралось максимальное количество зрителей от нормы, установленной местными властями и Роспотребнадзором. Это чуть более трех тысяч болельщиков. Перед началом матча на одной из трибун поклонники нашей сборной развернули огромных размеров триколор российского национального флага.

Присутствовавший на игре губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил: "В нашем регионе очень сильны баскетбольные традиции. Официально этим видом спорта занимаются более 32 тысяч жителей Прикамья. Баскетбол популярен не только как игра, но и как зрелище. Мы рады принимать большие турниры, и всегда готовы поддерживать и наши клубы, и главную команду страны".

Скорее всего, россияне смогут принимать своих соперников по играм отбора на ЧМ-2023 уже на паркете новой многофункциональной спортивной арены вместимостью 10 тысяч зрителей (в "Молоте" 7500 мест). О том, что в 2021 году завершится проектирование нового дворца спорта и уже выделен земельный участок под его строительство, накануне заявлял Махонин при общении с представителями СМИ.