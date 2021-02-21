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21.02.2021 22:42
Рубрика: Спорт

Российские баскетболисты победили Эстонию в Перми

Текст: Илья Трисвятский
Мужская сборная России уже под занавес квалификационного цикла Евробаскета-2022, досрочно заполучив путевку на континентальный форум, в пермском дворце спорта "Молот" крупно обыграла Эстонию - 75:52.
Фото: Пресс-служба FIBA Фото: Пресс-служба FIBA
Фото: Пресс-служба FIBA

После победы над Северной Македонией в предыдущей встрече и решения основной спортивной задачи из стана сборной в расположение своей клубной команды ЦСКА отбыли Семен Антонов и Джоэл Боломбой. Впрочем, в распоряжении главного тренера национальной дружины Сергея Базаревича хватало баскетболистов, чтобы заявка на матч с Эстонией была полной - 12 игроков. В стартовом составе наставник выпустил на площадку Ивана Стребкова, Евгения Бабурина, Владимира Ивлева, Станислава Ильницкого и капитана Андрея Воронцевича.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Преимущество хозяев, активно поддерживаемых болельщиками на трибунах, росло постепенно и разгрома не предвиделось. Однако в заключительной четверти россияне включили дополнительные обороты и выиграли 10-минутный отрезок с разницей в 15 очков - 22:7. Так и получился разгромный результат - "плюс 23".

Лучшими бомбардирами в рядах победителей стали Бабурин (14 очков), Воронцевич (13) и Михаил Кулагин (12). Отметим 4 дальних попадания в исполнении Бабурина, трижды был точен из-за дуги Кулагин. Десятью подборами отличился Ивлев.

Положение в группе "В" стало следующим: Италия, Россия - по 4 победы и 2 поражения, Эстония - 2-3, Северная Македония - 1-4. Итальянцы выступят на Евробаскете-2022 и как организаторы, и по спортивному принципу, Россия тоже может начинать процесс подготовки к главному турниру Старого света, третью путевку разыграют в очной встрече в понедельник, 22 февраля, Эстония и македонцы. Прибалтам нужно не проиграть сопернику с Балкан более 9 очков.

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в послематчевых комментариях похвалил отличную атмосферу на трибунах пермского ДС "Молот", блестящую поддержку нашей сборной и комфортные условия ее пребывания в городе на Каме.

- Сборная так хорошо себя чувствует в Перми, что готова приезжать сюда снова и снова. Мы обязательно будем рассматривать Пермь, как приоритетный вариант при выборе места проведения отборочных матчей на чемпионат мира-2023, - сказал Кириленко.

Несмотря на отсутствие турнирной интриги в игре с Эстонией, на трибунах "Молота" в воскресенье собралось максимальное количество зрителей от нормы, установленной местными властями и Роспотребнадзором. Это чуть более трех тысяч болельщиков. Перед началом матча на одной из трибун поклонники нашей сборной развернули огромных размеров триколор российского национального флага.

Фото: istock
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Присутствовавший на игре губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил: "В нашем регионе очень сильны баскетбольные традиции. Официально этим видом спорта занимаются более 32 тысяч жителей Прикамья. Баскетбол популярен не только как игра, но и как зрелище. Мы рады принимать большие турниры, и всегда готовы поддерживать и наши клубы, и главную команду страны".

Скорее всего, россияне смогут принимать своих соперников по играм отбора на ЧМ-2023 уже на паркете новой многофункциональной спортивной арены вместимостью 10 тысяч зрителей (в "Молоте" 7500 мест). О том, что в 2021 году завершится проектирование нового дворца спорта и уже выделен земельный участок под его строительство, накануне заявлял Махонин при общении с представителями СМИ.

В регионах Спорт Баскетбол Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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