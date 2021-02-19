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19.02.2021 21:07
Рубрика: Спорт

Сборная России пробилась на Евробаскет-2022 после матча в Перми

Текст: Илья Трисвятский
Мужская сборная России на паркете дворца спорта "Молот" в Перми победила команду Северной Македонии в матче квалификационного цикла Евробаскета-2022 - 94:77. Благодаря этому успеху наша национальная дружина досрочно вошла в число частников финального турнира первенства континента.
Фото: Пресс-служба FIBA Фото: Пресс-служба FIBA
Фото: Пресс-служба FIBA

Основной удар по сопернику был нанесен во второй четверти встречи. Если по итогам стартовой десятиминутки хозяева лидировали скромные пять очков (26:21), то к большом перерыву преимущество подопечных главного тренера Сергея Базаревича достигло солидных "плюс 18" - 51:33. По сути, игры была уже сделана, и наставник россиян без риска для результата смог найти игровое время для всех 12 заявленных на матч баскетболистов.

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В итоге лучшими бомбардирами у победителей стали Джоэл Боломбой (19 очков), Семен Антонов (13), Иван Стребков (11), Артем Комолов (11). Отметим, что по три дальних попадания в активе Комолова и Михаила Кулагина. В рядах македонцев отличились Войдан Стояновски (18) и натурализованный американец Джейкоб Уайли (16).

Также в пятницу в Перми состоялся матч Италия - Эстония. Прибалтийская сборная в дополнительной пятиминутке одержала победу над командой одной из стран-организаторов Евробаскета-2022 - 105:101. Положение в группе "В" перед оставшимися в Перми играми такое: Италия - 4 победы - 1 поражение, Россия - 3-2, Эстония - 2-2, Северная Македония - 0-4. Италия выступит на ЧЕ и на правах одного их хозяев, и по спортивному принципу. Россияне решили свою задачу только-только, небольшая интрига в группе осталась, так как македонцы могут догнать Эстонию и вскочить на подножку уходящего для балканцев поезда.

Хорошо известный в Старом свете экс-игрок македонцев Перо Антич, в свое время выступавший за наши "Локомотив-Ростов" (ныне это краснодарский "Локомотив-Кубань") и "Спартак" из Санкт-Петербурга - теперь президент национальной федерации баскетбола. Он отметил праздничную обстановку во дворце спорта "Молот": "Честно говоря, уже стал забывать, как выглядят русские зимы. Но главное не погода на улице, а атмосфера на арене. Она здесь потрясающая, как и много лет назад, когда я сам еще здесь играл!"

Действительно, в Перми игры нашей сборной традиционно привлекают на трибуны (рассчитаны на 7500 мест) максимум болельщиков. Правда, пока согласно требованиям Роспотребнадзора и местных властей действует ограничение - можно заполнять не более 50 процентов кресел. Поступившие в продажу билеты разошлись почти мгновенно, словно горячие пирожки на морозе.

Кстати, в 2023 году будет праздноваться 300-летие основания города Пермь, и к этому времени планируется возвести новую, вмещающую еще больше зрителей баскетбольную арену. Проект спортивного сооружения в работе, выделено место под строительство. Дворец спорта "Молот" хоть в какой-то степени и легендарен, но годы берут свое и эта арена потихонечку устаревает. Влюбленные в баскетбол пермяки заслужили новый, современный дворец.

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Вот что сказал по этому поводу губернатор Пермского края Дмитрий Махонин: "Наша местная команда "Парма" - самая посещаемая в России, это объективные цифры, у нас открыт и работает музей баскетбола. Мы все любим этот вид спорта. Планируется, что трибуны новой арены будут вмещать уже 10 тысяч зрителей. Спортсооружение построят универсальное, с возможностью проведения игр по хоккею с шайбой, соревнований по фигурному катанию, гандболу, волейболу, и так далее. Проектные работы хотим завершить в 2021 году, затем приступим к строительству в новом, динамично развивающемся жилом районе с транспортной инфраструктурой. Я твердо уверен: город Пермь и баскетбол заслуживают новый, современный дворец спорта".

Еще в августе прошлого года вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко при посещении Перми говорил о необходимости строительства в городе новой многофункциональной спортивной арены. Чернышенко тогда заявил, что оптимальная форма финансирования проекта - государственно-частное партнерство.

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