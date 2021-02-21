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21.02.2021 10:54
Рубрика: Происшествия

Неизвестные сообщили о минированиях барнаульских школ

Текст: Нина Рузанова (Барнаул)

Несколько школ Барнаула проверяют из-за сообщениях о минировании.

В калининградские школы поступили сообщения о минировании

О том, что в школы поступила информация о минированиях, ТАСС сообщили в пресс-центре мэрии города.

Количество школ, в которых ведутся проверки, не уточняется. Сведений об эвакуированных в воскресенье, когда в школах нет занятий, так же нет.

Волна телефонных "минирований" периодически прокатывается по Сибири. Под информационный удар попадают учебные заведения - школы и вузы, а также учреждения здравоохранения и администрации городов.

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