В Петербурге за сутки выявили меньше тысячи новых случаев COVID-19

В Петербурге за сутки выявлено 996 новых случаев коронавирусной инфекции. Это минимальный показатель с 3 ноября.

Как следует из данных оперативного штата по противодействию распространению коронавирусной инфекции, за день вылечилось 2350 человек.

На сегодняшний день в Петербурге для пациентов с COVID-19 развернуто 9273 койки в стационарах. При этом 43,5 процента мест пустуют. За последние семь дней в городские больницы было доставлено 365 человек с коронавирусной инфекцией, это на 30 человек меньше, чем неделей ранее.

Городские власти заявляют, что в Петербурге завершается вторая волна COVID-19. Правда, ситуация остается тревожной. Дело в том, что по оценкам руководства городского штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекцией, половина из всех пациентов, переживших болезнь с явными симптомами, нуждается в медикаментозной реабилитации.