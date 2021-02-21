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21.02.2021 12:29
Рубрика: Общество

В Петербурге за сутки выявили меньше тысячи новых случаев COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге за сутки выявлено 996 новых случаев коронавирусной инфекции. Это минимальный показатель с 3 ноября.

Фото: iStock
В Петербурге предложили током реабилитировать переболевших COVID-19

Как следует из данных оперативного штата по противодействию распространению коронавирусной инфекции, за день вылечилось 2350 человек.

На сегодняшний день в Петербурге для пациентов с COVID-19 развернуто 9273 койки в стационарах. При этом 43,5 процента мест пустуют. За последние семь дней в городские больницы было доставлено 365 человек с коронавирусной инфекцией, это на 30 человек меньше, чем неделей ранее.

Городские власти заявляют, что в Петербурге завершается вторая волна COVID-19. Правда, ситуация остается тревожной. Дело в том, что по оценкам руководства городского штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекцией, половина из всех пациентов, переживших болезнь с явными симптомами, нуждается в медикаментозной реабилитации.

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