"Краснодар" проиграл "Сочи" в Кубке России по футболу

В воскресенье "Краснодар" в матче 1/8 финала Кубка России по футболу уступил на своем поле "Сочи" - 1:2 (0:0). Мячи в составе гостей провели форвард сборной России Антон Заболотный и бразилец с российским паспортом Жоаозиньо. "Барсы" вышли в четвертьфинал турнира. У хозяев отличился голландец Вильена.

Южное дерби, которому всего лишь пару лет, мгновенно стало принципиальным. Из трех противостояний в РПЛ более опытные хозяева (хотя им самими завтра исполняется всего 13 лет) победили только в одном. И вот теперь их пути пересеклись в Кубке России. Да еще и сразу после неудачной игры представителей кубанской столицы в минувший четверг в 1/16 финала Лиги Европы против загребского "Динамо" - 2:3.

В такой ситуации, когда, прямо скажем, шансов пройти дальше в еврокубке у "быков" осталось не слишком много, то еще и осечка в поединке с сочинцами для краснодарцев представлялась крайне нежеланной. Ну а каким предстанут сегодня "барсы", которые проводят первый матч после паузы, предстояло увидеть.

Наставник хозяев Мурад Мусаев прибегнул к серьезной ротации по сравнению с Лигой Европы: в стартовом составе вышли четыре новых футболиста: Сорокин в центре обороны и трое в середине поля - Вандерсон, Газинский, Ионов. В свою очередь, его коллега Владимир Федотов не досчитался сразу двух центральных защитников - травмированного аргентинца Мамману и дисквалифицированного Новосельцева.

Хозяева сразу взяли мяч под свой контроль, уже в дебюте Вандерсон, Классон и Берг получили возможность пробить из пределов штрафной, но в створ не попали. "Барсы" внешне спокойно отбивались, явно рассчитывая на контратаки, а еще, без сомнения, на стандарты и удачливость своего главного бомбардира Нобоа.

А к концу тайма сочинцы уже вполне освоились, регулярно организовывая свои наступательные действия. При этом их центрфорвард Заболотный сначала опасно пробил в нижний угол с линии штрафной, а затем метров с шести после классной передачи слева от Жоаозиньо выстрелил с лета над перекладиной.

На старте второй половины "барсы" вообще перехватили инициативу, провели серию атак и вскоре открыли счет. Терехов слева прострелил, Смольников неудачно подставил ногу, а Заболотный из центра штрафной хлестко пробил в пустой левый от голкипера хозяев Городова угол - 0:1, 52-я минута.

Понятно, хозяева бросились отыгрываться, сразу провели симпатичную комбинацию, однако Чернов из штрафной пробил прямо в Джанаева. И тут же голкипер гостей вытащил из-под перекладины мяч после плотного удара Ионова.

Чтобы еще больше взвинтить темп, Мусаев делает сразу три замены, выпустив в середину поля Кабелла, Камболова и Вильену.

Однако очередная ошибка "Краснодара" в обороне позволила гостям удвоить преимущество. Городов, как и в матче с хорватами, неудачно вышел на перехват, а заметавшийся во вратарской мяч Жоаозиньо с трех метров отправил в сетку - 0:2, 67-я минута.

Хозяева очень старались исправить ситуацию, прижав команду из черноморского города-курорта к их штрафной. Имели несколько возможностей отличиться, но Берг, Сулейманов и Кабелла свои возможности не использовали.

Зато Вильена подарил надежду партнерам на спасение: метров с 25-ти он отправил мяч по замысловатой траектории в сетку - 1:2, 81-я минута.

И все-таки "Сочи" удалось довести поединок до победы и впервые выйти в четвертьфинал Кубка России.

А вот "Краснодар" спасти кошмарно складывающееся начало года может, пожалуй, только в том случае, если в следующий четверг, 25 февраля, обыграет в Загребе "Динамо" с разницей в два мяча и выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.