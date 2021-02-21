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21.02.2021 10:28
Рубрика: Общество

Душевная безопасность

Дорогой Игнат Сергеевич, от всего сердца поздравляем вас с Днем защитника отечества. Пусть канут в лету все, кто смеет обвинять наших ветеранов в предательстве. Ваша Победа для нас - великий повод гордиться своими предками. Это вне обсуждений. Нужно знать трудную историю страны, чтобы понимать: есть там святые вещи, которые нельзя походя трогать. У нас в каждой семье свой Артеменко, и оскорблять его - это как плевать на икону.
Артеменко Игнат Сергеевич. Фото: vesti.ru Артеменко Игнат Сергеевич. Фото: vesti.ru
Артеменко Игнат Сергеевич. Фото: vesti.ru

Есть такой герой и в нашей. Дед Ваня (Иван Андреевич Решетников, 1902 года рождения) ушел много лет назад, но его красная коробочка с орденами, тихие воспоминания о войне, сама простая и честная жизнь, - до сих пор для меня источник главной силы. Плохо - открываю альбом и бережно, некоторым фотографиям больше ста лет, перелистываю страницы. От них идут тепло и покой: "Делай, что должно, и будь что будет". Дед был убежденный коммунист и, конечно, ничего не знал про заветы оптинских старцев, но говорил именно так.

Фото: Из семейного архива
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Скажет дед, растягивая после контузии слова: "Да, плюнь, и не такое видали", и любую детскую беду как рукой разведет. Одна его история страшно пугала, я все думала, что дед ее специально придумал, как сказку о живой и мертвой воде. Было в ней что-то сильное, крестьянское, мужицкое. Так вот, сидел дедушка в окопе со своей катушкой связиста, рядом что-то грохнуло и осколком от снаряда ему срезало мизинец. Он поднял свой палец со снега, осмотрел, отряхнул и крепко прижал к тому месту, где ему положено было быть. Потом потерял сознание. Нашли его почти уже замерзшим и долго не могли разжать руку, которая зафиксировала оторванный палец. Тот, как ни странно, прирос, хотя плохо двигался. Дед любил нам с братом демонстрировать этот корявый "подарок войны"...

А как вкусно, "по-армейски", он жарил картошку. В какой душевной безопасности и уюте мы оказывались, оставаясь наедине с дедом Ваней, каких народных знаний о природе и мире вокруг набирались. Думаю, что и вы пятнадцатилетним мальчишкой встречали в своем партизанском отряде таких тихих и мудрых русских мужиков, которые и в рукопашную сходят, и накормят, и сошьют-заштопают, если нужно.

Дед бы умер второй раз, узнав о вашей истории. Он всегда говорил, что страна, не помнящая родства, не способна держать удар, рухнет "при чутошном ветерке". Так и выражался. Срочно веду внучку-второклассницу в музей Победы на Поклонной горе. Пора ей объяснить, кому мы обязаны тем, что живем. Пока какой-нибудь змей-горыныч альтернативную версию не подсунул.

Елена Новоселова, замредактора отдела Общество

Праздник в белой рубашке

В детстве 23 февраля для меня праздником не считался. И меня очень удивляло, что дед два дня в году - 23 февраля и 9 мая - надевал белую рубашку. Весь год не носил, а тут - обязательно. Но поскольку он еще и галстуки не носил, то в память врезалось то, что рубашку он наглухо застегивал. До верхней пуговицы. Я ему снисходительно говорил, что так не носят, а он был как кремень: "Так надо". Только один раз объяснил, почему так надо: "Чтоб мысли белые не разлетались".

Я вырос, и теперь понимаю, что такие люди как вы, Игнат Сергеевич, на даете, чтобы белые мысли улетали. Низкий Вам поклон.

Владимир Емельяненко, специальный корреспондент отдела Общество

Святая память

Опубликованы документы Минобороны о военной биографии Игната Артеменко

Пока был жив мой отец-фронтовик, я обязательно поздравляла 23 февраля его, а с ним и братьев. Когда отцы уходят, мы оборачиваемся на кого-то из близких фронтовиков. Поздравляем дядек, которые в ответ на поздравления рассказывают истории наших отцов, которые отцы нам почему-то не рассказали. И война, ее герои, драмы, трагедии, счастье военной дружбы догоняет нас еще долго-долго, когда уже и воевавших в семье не остается. Когда уходят родные, двоюродные, троюродные фронтовые дядьки, мы оборачиваемся на всякий военный сюжет, услышанный по телевизору, и запоминем глаза, глянувшие на нас с экрана - эти прекрасные, выцветающие, теряющие четкость контура, но никогда не теряющие твердость взгляда вечные глаза фронтовиков. 23 февраля 2021 года, я думаю, миллионы людей в России смотрят на Вас, Игнат Сергеевич. И подымая бокалы, говорят короткие, серьезные тосты, чокаются и пьют "Ваше здоровье". Потому что Вы сегодня оказались на фронте. Другом, не военном, не партизанском, но очень важном. И то, как Вам становится плохо на этом долгом суде, и приезжает "скорая", говорит о нешуточности этого фронта. Нельзя растрепать, разорвать, расфасовать по свинцовым ящичкам горлопанских политических интересов последнюю нашу святую память о войне. Нельзя. И поэтому мы с Вами, в этот день, защитник Отечества! Эта последняя трудная история нас с Вами породнила и сблизила. С праздником Вас!

Елена Яковлева, редактор отдела "Общество

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