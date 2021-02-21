СМИ: Дженнифер Лоуренс сыграет в ребуте "Фантастической четверки"

Определенно, слух дня: тридцатилетняя лауреатка премии "Оскар" Дженнифер Лоуренс может переместиться из кинофраншизы "Люди Икс", где она сыграла Мистик, в MCU - Кинематографическую вселенную Marvel.

Как передает CBR, она может сыграть Сью Сторм (Невидимую Леди) в очередной предстоящей попытке перезапустить "Фантастическую четверку", один из столпов мифологии компании. Напомним: еще в 2019-м Кевин Файги официально подтвердил, что новая "Четверка" станет частью Четвертой фазы MCU.

Согласно национальным СМИ, производство картины должно стартовать "в ближайшее время" в Австралии, то есть там же, где снимают четвертого "Тора". И Лоуренс якобы прибывает в страну в марте.

Кого именно сыграет Дженнифер, источники не указывают. Но сложить в контексте два и два несложно.

Тем временем премьера художественного фильма Тайки Вайтити "Тор: Любовь и гром", 29-й ленты MCU, намечена на февраль 2022-го. Следующим по хронологии должен стать сиквел "Черной пантеры".