Майкл Б. Джордан высказался о возможности съемок в "Черной пантере 2"

После неожиданной для всех смерти Чедвика Боузмана компания Marvel до сих пор публично не обозначила, в каком направлении будет двигаться франшиза "Черная пантера" без главного героя Т'Чаллы.

Сложившуюся ситуацию вокруг готовящегося сиквела прокомментировал актер Майкл Б. Джордан, исполнивший в оригинальной ленте роль антагониста.

Его слова приводит портал CinemaBlend: "Прошедший год был весьма тяжёлым из-за потери близкого друга. Marvel Studios пытается принять решение, которое окажется наиболее приемлемым. Если мне выпадет возможность вернуться к роли Эрика Киллмонгера, то я это сделаю".

Персонаж Джордана погиб в финале первой части, но зрители уже давно привыкли к тому, что смерть для героев кинокомиксов - это не перманентное состояние.

Напомним, журнал People признал Майкла Б. Джордана самым сексуальным мужчиной 2020 года.