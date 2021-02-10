Новости

Монеточка и Сергей Бурунов спели дуэтом "Белые розы" 16:59
Группа Rammstein записала на карантине новый альбом 13:42
Сандра Буллок сыграет в боевике автора "Джона Уика" 13:02
Умер актер Раджив Капур, сын Раджа Капура 12:53
Два фильма российских режиссеров вошли в шорт-лист премии "Оскар" 12:43

Майкл Б. Джордан высказался о возможности съемок в "Черной пантере 2"

Новости
    10.02.2021, 16:45
Текст:   Богдан Бобров

После неожиданной для всех смерти Чедвика Боузмана компания Marvel до сих пор публично не обозначила, в каком направлении будет двигаться франшиза "Черная пантера" без главного героя Т'Чаллы.

Фото: kinopoisk.ru
Том Холланд развеял слухи о камео других пауков в "Человеке-пауке 3"

Сложившуюся ситуацию вокруг готовящегося сиквела прокомментировал актер Майкл Б. Джордан, исполнивший в оригинальной ленте роль антагониста.

Его слова приводит портал CinemaBlend: "Прошедший год был весьма тяжёлым из-за потери близкого друга. Marvel Studios пытается принять решение, которое окажется наиболее приемлемым. Если мне выпадет возможность вернуться к роли Эрика Киллмонгера, то я это сделаю".

Персонаж Джордана погиб в финале первой части, но зрители уже давно привыкли к тому, что смерть для героев кинокомиксов - это не перманентное состояние.

Напомним, журнал People признал Майкла Б. Джордана самым сексуальным мужчиной 2020 года.

Новости

Умерла вокалистка легендарных The Supremes Мэри Уилсон 12:16
Disney упразднил студию Blue Sky, создавшую "Ледниковый период" 11:31
Такэси Китано снимет свой последний фильм 11:17
Том Холланд развеял слухи о камео других пауков в "Человеке-пауке 3" 10:48
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Зак Снайдер показал, как выглядит Джокер в новой "Лиге справедливости" 09.02.2021
"Ход королевы" может получить второй сезон 09.02.2021
Вышел новый трейлер фэнтези Disney "Райя и последний дракон" 09.02.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Тарантино назвал "Джокера" с Хоакином Фениксом "монотонным" 09.02.2021
Зак Снайдер анонсировал новый трейлер своей "Лиги справедливости" 09.02.2021
Студия Marvel уволила актера за спойлер к сериалу "Ванда/Вижн" 09.02.2021
⧣ супергерои
Фото: twitter.com/ DailyMarvelFanatic
Киану Ривзу предложили роль одного из заклятых врагов Человека-паука 08.02.2021
Британский фанат "Джокера" едва не убил человека шаром для боулинга 08.02.2021
Доминик Перселл уходит из "Легенд завтрашнего дня" 08.02.2021