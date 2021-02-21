Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
21.02.2021 17:15
Рубрика: Российский автопром

Удлиненный седан Aurus будет сертифицирован в ближайшее время

Текст: Светлана Ментюкова
Удлиненный седан Aurus будет сертифицирован в ближайшее время, в том числе для рынков Ближнего Востока.
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС

Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Объединенные арабские эмираты (ОАЭ), передает слова министра "Прайм".

Фото: Пресс-служба Mazda.
Названы автомобили, которыми владельцы довольны больше всего

"На Ближнем Востоке очень ждут, помимо тех моделей, которые сегодня уже сертифицированы - седан, лимузин - в ближайшее время будет в том числе под эмиратский, ближневосточный рынок сертифицирован удлиненный седан, на который, по моему мнению - и это совпадает с мнением экспертов - спрос здесь будет даже, наверное, больше, чем на обычный седан", - сообщил Мантуров.

По его словам, в регионе также очень ждут появления в следующем году уже серийного внедорожника. "Возможно, даже такая углубленная кастомизация (индивидуализация продукции под заказ конкретных потребителей с внесением конструктивных или дизайнерских изменений - прим. "РГ") будет в Эмиратах", - уточнил российский министр.

Aurus - торговая марка семейства автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства на основе единой модульной платформы, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект под кодовым именем "Кортеж" реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 млрд рублей.

#Aurus