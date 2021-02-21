Удлиненный седан Aurus будет сертифицирован в ближайшее время, в том числе для рынков Ближнего Востока.

Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Объединенные арабские эмираты (ОАЭ), передает слова министра "Прайм".

"На Ближнем Востоке очень ждут, помимо тех моделей, которые сегодня уже сертифицированы - седан, лимузин - в ближайшее время будет в том числе под эмиратский, ближневосточный рынок сертифицирован удлиненный седан, на который, по моему мнению - и это совпадает с мнением экспертов - спрос здесь будет даже, наверное, больше, чем на обычный седан", - сообщил Мантуров.

По его словам, в регионе также очень ждут появления в следующем году уже серийного внедорожника. "Возможно, даже такая углубленная кастомизация (индивидуализация продукции под заказ конкретных потребителей с внесением конструктивных или дизайнерских изменений - прим. "РГ") будет в Эмиратах", - уточнил российский министр.

Aurus - торговая марка семейства автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства на основе единой модульной платформы, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект под кодовым именем "Кортеж" реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 млрд рублей.