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21.02.2021 15:58
Рубрика: В мире

В Австрии сравнили вакцину "Спутник V" с автоматом Калашникова

Текст: Константин Волков

Ведущий инфекционист Медицинского института Вены и глава Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер заявил, что российская вакцина надежна и эффективна "как автомат Калашникова".

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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"Спутник V" - он как автомат Калашникова, русский автомат: простой, надежный и эффективный. Обнадеживающие данные были опубликованы в очень уважаемом журнале - хоть поздно, но тем не менее. При первой и второй прививке используются разные вирусные векторы, что увеличивает эффективность", - заявил Тальхаммер газете Kronen Zeitung.

В настоящее время Австрия изучает предложение России производить вакцину "Спутник V" силами австрийских фармкомпаний. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что идут переговоры на этот счет с несколькими австрийскими компаниями.

Также канцлер Австрии Себастьян Курц заявил 7 февраля в интервью газете Welt am Zontag, что Австрия готова организовать у себя производство российской и китайской вакцин от нового коронавируса, если они будут зарегистрированы Европейским агентством лекарственных средств.

В мире Европа Австрия Вакцинация от коронавируса

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