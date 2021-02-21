В Китае завершили строительство всех объектов зимней Олимпиады

К настоящему времени все спортивные сооружения для проведения Зимних Олимпийских и Параолимпийских игр 2022 года уже завершены и сданы. Как сообщает газета "Жэньминь Жибао", всего на время соревнований будет задействовано 25 стадионов, расположенных в Пекине, Янцине и Чжанцзякоу. Все спортивные объекты построены и модернизированы с использованием новейших инновационных и экологичных технологий, ведь Зимние Олимпийские и Параолимпийские игры в Китае пройдут под знаком защиты экологии.

Ледяная арена - это "дух" Зимних Олимпийских игр. В Пекине расположена арена с самой большой в мире ледяной поверхностью, для охлаждения которой применяется новая энергоэффективная система на базе углекислого газа. В процессе охлаждения эта система позволяет сэкономить 40% от общего потребления электроэнергии по сравнению с традиционной системой охлаждения при помощи фреона и других хладагентов, не являющихся экологически чистыми. При этом новый метод демонстрирует практически нулевой уровень выбросов углерода. Такая технология изготовления льда в рамках Олимпийских игр в мире используется впервые.

Стоит также отметить, что новая система охлаждения обладает способностью тепловой регенерации. Так, Национальный конькобежный центр Пекина будет использовать тепло, образующееся при охлаждении стадиона, для снабжения горячей водой спортсменов, противообледенительной обработки и других целей, что позволит сэкономить за год до 2 млн кВт энергии.

Ледовые спортплощадки также будут оснащены системами химического осушения воздуха, которые не наносят вреда окружающей среде и позволяют снижать расход электроэнергии до 50%. Существенно снизить потребление энергии также позволила замена традиционной системы освещения на фотоэлектрическую систему с использованием светодиодов.

Примечательно, что были преобразованы многие спортцентры, задействованные во время Летней Олимпиады 2008 года в Пекине. Как отмечает "Жэньминь Жибао", в начале проектирования спортивных объектов уже было предусмотрено их использование после Олимпийских игр в зависимости от сезона. Так, например, на время Зимней Олимпиады Национальный плавательный центр станет площадкой для керлинга, а в теплое время года будет использоваться для водных видов спорта.

Стоит отметить и другие новшества, не имеющие прямого отношения к экологии: в частности, в олимпийские сооружения активно внедряют технологии на базе 5G. В "умные" спортивные объекты будет встроена система позиционирования и навигации, что позволит избежать столпотворения посетителей. Одним из таких объектов является Национальный конькобежный центр. Предполагается, что центр запустит специальное мобильное приложение, при помощи которого можно будет не только легко ориентироваться внутри помещения, но и в случае необходимости получить услуги перевода. Таким образом посетители смогут не только найти свое место на трибуне, но и рестораны и магазины. Кроме того, зрителям будет предоставлена возможность принять участие в соревнованиях при помощи дополненной реальности.