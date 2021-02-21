Володин заявил об отсутствии двойных стандартов к СМИ в России

Двойные стандарты, которые США применили в последнюю президентскую кампанию, стали "клонироваться" и в других странах, однако про Россию этого сказать нельзя. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 1".

"Просто берут и закрывают, - сказал спикер, имея в виду СМИ в тех странах, где распространяются стандарты США. - Наша страна отличается от них, причем очень существенно".

Он обратил внимание, что в России широкая палитра и телевизионных каналов, и радиостанций.

На прекращение вещания телеканалов недавно пошли украинские власти. В начале февраля президент Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против ряда оппозиционных СМИ.