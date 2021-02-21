ВОЗ изучит данные о заражении россиян новым видом птичьего гриппа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила уведомление России о заражении людей разновидностью птичьего гриппа А (H5N8). Информация российской стороны воспринята самым серьезным образом и уже тщательно изучается.

По словам официального представителя ВОЗ Тарика Яшаревича, на которого ссылается ТАСС, ВОЗ обсуждает случившееся с властями. Оценивается опасность распространения нового штамма. У заразившихся не было симптомов. Отсутствуют сообщения о дальнейшей передаче инфекции от человека человеку.

"Мы ведем обсуждение случившегося с национальными властями, чтобы собрать больше информации и оценить воздействие этого события на общественное здравоохранение", - подчеркнул Яшаревич.

О первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N8) рассказала 20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова. Были инфицированы семь сотрудников птицефабрики на юге России. По словам Поповой, риска распространения инфекции далее по территории страны нет.