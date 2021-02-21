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Рубрика: Общество

ВОЗ изучит данные о заражении россиян новым видом птичьего гриппа

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Сергей Венявский/РИА Новости Фото: Сергей Венявский/РИА Новости
Фото: Сергей Венявский/РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила уведомление России о заражении людей разновидностью птичьего гриппа А (H5N8). Информация российской стороны воспринята самым серьезным образом и уже тщательно изучается.

Фото: Karen Ducey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
В России приступили к созданию вакцины от штамма птичьего гриппа H5N8

По словам официального представителя ВОЗ Тарика Яшаревича, на которого ссылается ТАСС, ВОЗ обсуждает случившееся с властями. Оценивается опасность распространения нового штамма. У заразившихся не было симптомов. Отсутствуют сообщения о дальнейшей передаче инфекции от человека человеку.

"Мы ведем обсуждение случившегося с национальными властями, чтобы собрать больше информации и оценить воздействие этого события на общественное здравоохранение", - подчеркнул Яшаревич.

О первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N8) рассказала 20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова. Были инфицированы семь сотрудников птицефабрики на юге России. По словам Поповой, риска распространения инфекции далее по территории страны нет.

В Роспотребнадзоре исключили распространение в РФ нового штамма птичьего гриппа
Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Правительство Роспотребнадзор Эпидемия "птичьего гриппа"

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